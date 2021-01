Telegram a officiellement confirmé que les utilisateurs peuvent désormais exporter l’intégralité de l’historique des discussions depuis WhatsApp et plus vers sa propre application de messagerie. Plus tôt cette semaine, la société a déployé Telegram v7.4 pour permettre aux utilisateurs d’exporter l’historique des discussions depuis d’autres plates-formes; cependant, la société a rapidement lancé la version 7.4.1 qui ne mentionnait pas le nouveau support de migration dans le journal des modifications. Bien que certains utilisateurs iOS (y compris des membres de notre propre équipe) aient toujours pu migrer le chat de WhatsApp vers Telegram v7.4.1, il est apparu que la société améliorait toujours la fonctionnalité. D’un autre côté, les utilisateurs d’Android n’avaient pas encore reçu le support, et ses détails de disponibilité n’étaient pas clairs.

La société a maintenant partagé un article de blog dans lequel elle note que les utilisateurs Android et iOS de Telegram peuvent migrer le chat avec ou sans fichiers multimédias de WhatsApp, Line et KakaoTalk. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a en outre déclaré dans un communiqué que le transfert de messages vers Telegram permettait aux gens d’économiser de l’espace disque et de cesser de s’inquiéter des sauvegardes tierces ou du changement de périphérique. Durov ajoute: « La fonctionnalité importe actuellement les messages à la fin de la conversation Telegram cible, mais conserve les horodatages d’origine des messages. Certaines personnes ont demandé si nous pouvions mélanger les messages existants dans une discussion Telegram avec les messages importés dans une chronologie unifiée. . Cela devrait être possible si le chat cible (dans lequel vous importez des messages) contient moins de 100 messages, nous avons donc commencé à y travailler. «

Pour migrer l’historique des discussions, les utilisateurs d’iPhone doivent ouvrir WhatsApp> Balayez de droite à gauche sur le chat individuel ou de groupe pour accéder à l’option « Plus »> Sélectionnez Exporter le chat> Choisissez le télégramme> Sélectionnez l’utilisateur ou le groupe qui recevrait l’intégralité de l’historique de chat . Ici, une fenêtre contextuelle apparaîtra également pour demander si les utilisateurs souhaitent exporter le chat avec ou sans fichiers multimédias. Le processus prendrait quelques minutes, en fonction de la taille de l’ensemble du chat WhatsApp. De même, les utilisateurs d’Android devront ouvrir un chat WhatsApp> Appuyez sur trois points verticaux pour accéder à Plus> Exporter le chat, puis choisissez Télégramme dans le menu Partager. Encore une fois, l’ensemble du processus peut prendre un certain temps en fonction de la taille de la conversation. De plus, les utilisateurs peuvent également exporter des discussions de groupe depuis WhatsApp.

De plus, les utilisateurs d’Android et d’iOS bénéficient désormais d’une fonctionnalité améliorée de chats vocaux qui permet aux utilisateurs de régler individuellement le volume des participants. Telegram a déployé des chats vocaux en décembre qui peuvent accueillir environ un millier de participants lors d’un appel vocal de groupe.