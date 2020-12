Au fil des ans, Telegram est apparu comme une alternative populaire à WhatsApp appartenant à Facebook, et la plate-forme est maintenant sur le point de franchir la barre des 500 millions d’utilisateurs. La société affirme que pour continuer à fonctionner comme une entreprise indépendante qui respecte la vie privée des utilisateurs, elle commencera à monétiser la plate-forme en 2021. Cela signifie essentiellement que la plate-forme lancerait de nouvelles fonctionnalités qui seraient accessibles en payant une prime. Cependant, la société note que les fonctionnalités existantes resteraient gratuites pour tous les utilisateurs et que ses plans de monétisation sont destinés aux entreprises et aux utilisateurs expérimentés.

Dans un message, le co-fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé qu’il introduirait également une plate-forme publicitaire conviviale qui respecte la vie privée pour compenser les coûts des serveurs et du trafic. Les avertissements de Durov que Telegram continuerait à rester sans publicité, et afficher des publicités dans des discussions privées en tête-à-tête ou des discussions de groupe « est une mauvaise idée ». Il explique en outre: « Si Telegram commence à gagner de l’argent, la communauté devrait également en bénéficier. Par exemple, si nous monétisons de grands canaux publics un-à-plusieurs via la plate-forme publicitaire, les propriétaires de ces canaux recevront du trafic gratuit proportionnellement à leur taille. . Ou, si Telegram introduit des autocollants premium avec des fonctionnalités expressives supplémentaires, les artistes qui fabriquent des autocollants de ce nouveau type recevront également une partie des bénéfices. «

Telegram réitère qu’il n’a pas l’intention de vendre l’entreprise car elle atteint un demi-milliard d’utilisateurs. « Nous n’allons pas vendre l’entreprise comme les fondateurs de Whatsapp. Le monde a besoin de Telegram pour rester indépendant en tant que lieu où les utilisateurs sont respectés et où un service de haute qualité est assuré », indique le message.

Dans une autre nouvelle liée à Telegram, la société a annoncé plus tôt cette semaine un tas de mises à jour telles que la fonction de chat vocal pour les groupes Telegram qui permet aux membres de mettre en place une conférence téléphonique. Bien que cela ressemble à l’option d’appel vocal de groupe existante, il est livré avec des animations améliorées et permet à un membre individuel de suivre plus facilement ou de rejoindre / quitter l’appel. De plus, Telegram Android peut désormais enregistrer des fichiers sur la carte SD du téléphone, permettant aux utilisateurs de transférer des fichiers d’un appareil à un autre rapidement et de manière transparente. Les utilisateurs d’Android reçoivent également de nouveaux emojis avant les vacances de Noël.