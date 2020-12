Telegram a annoncé qu’il se rapprochait des 500 millions d’utilisateurs actifs. Pour maintenir un service de cette envergure opérationnel, la société a annoncé des plans de monétisation via la chaîne publique du co-fondateur Pavel Durov sur Telegram.

Durov a présenté un plan en deux volets pour monétiser le service à partir de l’année prochaine. La première partie de cela consistera à introduire des fonctionnalités premium pour les entreprises ou les utilisateurs expérimentés. Bien que toutes les fonctionnalités existantes restent gratuites, le service introduira de nouvelles fonctionnalités qui visent à répondre aux besoins de la base d’utilisateurs plus exigeante.









Message de la communauté de Durov

L’autre partie consistera à introduire des publicités dans les canaux publics. Ces canaux sont comme des discussions de groupe ouvertes massives gérées par un individu ou un groupe de personnes et permettent à tout le monde de participer. Au fil des ans, la popularité de ces groupes a vraiment explosé, les utilisateurs les considérant comme les forums modernes ou une alternative aux services comme Discord.

Telegram diffusera des annonces dans ces groupes en utilisant son propre réseau publicitaire, qui supprimera également toutes les annonces que les propriétaires du groupe peuvent actuellement placer manuellement en les envoyant sous forme de messages. Les publicités seront intégrées dans l’application et auront une meilleure interface au lieu de se faire passer pour des publications.

En ce qui concerne les discussions individuelles et de groupe privées, celles-ci resteront exemptes de publicités.

Dans son message, Durov a également assuré aux utilisateurs que Telegram restera une société indépendante. Les mesures qu’ils prennent en matière de monétisation aideront à maintenir l’entreprise à flot et à éviter d’avoir à la vendre pour gagner de l’argent. Jamais du genre à mâcher ses mots, Durov a également cité WhatsApp comme un exemple de la façon dont les choses peuvent mal tourner lorsque les propriétaires de plates-formes donnent la priorité aux bénéfices plutôt qu’à la confidentialité des utilisateurs.

La société a également publié une mise à jour majeure sur les plates-formes mobiles qui ajoute la prise en charge du chat vocal aux groupes. Contrairement aux appels vocaux, les chats vocaux sont comme un canal vocal ouvert dans lequel les gens peuvent entrer et sortir à leur guise et ceux qui y participent peuvent continuer à parler ou simplement écouter les autres. Vous pouvez continuer à utiliser le reste de l’application pendant que le chat vocal est ouvert en arrière-plan. Sur Android, un widget flottant apparaîtra à l’écran lorsqu’un chat vocal est actif et peut être réduit à une bulle de chat.

La fonctionnalité sera également disponible sur le client de bureau Telegram sous Windows et macOS.

La mise à jour apporte également d’autres améliorations, telles que des autocollants de chargement plus rapide qui s’affichent et décrivent avant la fin du chargement, le stockage sur carte SD sur Android pour déplacer leurs fichiers Telegram du stockage interne vers le stockage externe, de nouvelles animations d’application sur Android, la possibilité d’annoncer vos messages en utilisant Siri sur iOS, la possibilité d’éditer des photos sur Android après les avoir envoyées, et enfin, des emoji plus animés.

La mise à jour de l’application est désormais disponible sur les plateformes mobiles. Plus de détails sur l’aspect de la monétisation seront révélés dans le futur.

Source 1 (nécessite un télégramme) • Source 2