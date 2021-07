Telegram ajoute une vitesse de lecture vidéo, un partage d’écran avec son et des appels vidéo jusqu’à 1000 téléspectateurs

Dans un article de blog, l’application de messagerie populaire Telegram présente une série de nouvelles mises à jour à venir pour son application, dont la plus importante est « Appels vidéo de groupe 2.0 » où les appels vidéo jusqu’à 30 participants peuvent diffuser leurs caméras et écrans avec jusqu’à 1000 spectateurs. Telegram plaisante avec légèreté en disant que cette limite augmentera jusqu’à ce que « tous les humains sur Terre puissent se joindre à un appel de groupe ».

Les messages vidéo ont été mis à jour vers 2.0. Cela signifie que ces messages vidéo circulaires de maintien de la pression sont désormais d’une résolution plus élevée et vous pouvez appuyer sur le message pour développer la vidéo circulaire. Vous pouvez également mettre en pause et parcourir le message vidéo. Vous pouvez également désormais enregistrer des messages vocaux et votre fond audio ne s’arrêtera pas.

Les vidéos envoyées via Telegram peuvent désormais être visionnées à une vitesse de 0,5X, 1,5X ou 2,0X. Android prendra également en charge les vitesses 0,2X.

Les appels vidéo Telegram 1-on-1 vous permettront désormais de partager votre écran avec de l’audio, et il existe un nouvel intervalle de suppression automatique pour supprimer les messages après un mois.

Vous pouvez désormais dessiner plus précisément sur les images avant de les envoyer à un ami ou à un groupe.

Il y a maintenant plus d’animations dans l’écran du mot de passe, et les messages que vous ajoutez à un chat s’animeront d’une nouvelle manière également sur l’application Android. Une nouvelle option de réinitialisation du mot de passe qui a été ajoutée aux paramètres des applications qui aidera un utilisateur à récupérer un mot de passe dans les 7 jours s’ils n’ont pas de mot de passe de récupération.

Enfin, il existe de nouveaux emojis animés, notamment les emojis de danse, le coup de poing, le cœur brisé et les emojis au visage triste. L’application iOS est également intégrée à l’application appareil photo sur iOS afin que vous puissiez passer au zoom ou aux appareils photo larges lorsque vous prenez une photo directement sur l’application Telegram.

La source