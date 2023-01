Telegram ajoute une mise en forme de spoiler pour les médias, de nouveaux outils de dessin et des images de profil pour les contacts

Les gens de Telegram envoient 2022 avec encore un autre de leurs vidages de fonctionnalités importants. La dernière mise à jour ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris le formatage des spoilers pour les médias, de nouveaux outils de dessin, l’utilisation de stockage zéro, et plus encore.

En plus de pouvoir ajouter une mise en forme de spoiler pour le texte, Telegram permet désormais d’ajouter également une mise en forme de spoiler pour les images et les vidéos. Cela apparaît comme une couche scintillante avec un flou au-dessus du média, qui masque le contenu à moins que l’utilisateur n’appuie dessus.

De nouvelles fonctionnalités de gestion du stockage vous permettent de configurer des paramètres de suppression automatique distincts pour les médias mis en cache à partir de discussions privées, de groupes et de chaînes, avec des exceptions pour des discussions spécifiques. Les graphiques à secteurs vous montrent ce qui prend de la place et le temps de chargement du graphique à secteurs a été considérablement réduit sur iOS.

L’application comprend désormais également des outils de dessin mis à jour, avec un nouvel outil de flou et 5 outils de couleur de haute précision, dont un nouvel outil de pipette. Les outils de dessin changent automatiquement de largeur en fonction de la vitesse de dessin et lissent automatiquement les lignes. La taille, la police et l’arrière-plan du texte peuvent être modifiés lors de l’ajout de photos ou de vidéos, et des emoji animés personnalisés sont disponibles même pour les utilisateurs non-Telegram Premium.

Vous pouvez désormais également définir une image de profil personnalisée pour vos contacts, qui s’affichera juste pour vous. L’image peut également être suggérée à votre contact, afin qu’il puisse la définir lui-même en deux clics. Vous pouvez également avoir une photo de profil publique pour votre compte, qui peut être distincte de celle que vous avez pour vos contacts.

Les administrateurs de groupe peuvent désormais masquer des membres dans des groupes de plus de 100 membres. De cette façon, votre présence dans le groupe ne sera visible par personne d’autre que l’administrateur, sauf si vous publiez.

Les modifications restantes incluent de nouvelles animations de progression sur Android lors du passage à des points spécifiques du chat, 10 nouveaux packs d’emoji animés pour les utilisateurs Premium et des emoji plus interactifs, notamment 🎅🎄☃️💅🗿🆒🤪.

La mise à jour est désormais disponible sur Android et iOS.

