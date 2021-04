Telegram déploie sa dernière mise à jour, qui comprend plusieurs nouveaux changements, notamment un nouveau système de paiement, des conversations vocales programmées et deux – oui, deux – nouvelles versions Web.

Payments 2.0 est une amélioration du système de paiement que Telegram avait mis en place en 2017. Il permet aux utilisateurs d’acheter auprès des entreprises et de les payer directement depuis l’application.

À partir d’aujourd’hui, les marchands peuvent désormais accepter nativement les paiements par carte de crédit dans n’importe quel chat. Cela s’appuie sur des fournisseurs de paiement tiers, notamment Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay et ECOMMPAY. Cette fonctionnalité est disponible dans plus de 200 pays et d’autres fournisseurs de paiement seront ajoutés à l’avenir.

Telegram proclame que les informations de paiement restent privées entre l’utilisateur et le fournisseur de paiement tandis que les informations d’expédition ne sont partagées qu’avec le commerçant. Telegram ne prend aucune commission et ne stocke aucune information de paiement.

Les conversations vocales programmées sont une autre nouveauté. Désormais, les administrateurs de groupes ou de canaux peuvent planifier une discussion vocale et tous les membres du groupe peuvent voir un compte à rebours avant l’appel. À la fin du compte à rebours, les utilisateurs recevront automatiquement une notification indiquant que l’appel est maintenant en direct.

Les chats vocaux vous permettent désormais d’agrandir les images de profil et de voir les biographies sans quitter la fenêtre de discussion vocale. Vous pouvez également changer votre photo de profil et modifier votre bio sans quitter le chat.

Telegram a également annoncé deux nouvelles versions Web. Ceux-ci ont été mis en ligne plus tôt ce mois-ci, mais la société ne les a officiellement annoncés qu’aujourd’hui. Pourquoi les deux versions? Apparemment, ils ont organisé un concours pour créer une version simplifiée du site Web et ils se sont retrouvés avec deux qui leur plaisaient vraiment, ils ont donc choisi les deux comme gagnants.

Les deux versions Web – version K et version Z – ne remplacent pas le site Web principal actuel, ce qui signifie qu’il existe maintenant trois versions Web parmi lesquelles choisir. Bien sûr, les versions K et Z sont conçues pour être plus simples afin de ne pas avoir autant de fonctionnalités, mais elles ont l’air un peu plus modernes. Et il n’y a aucune différence fonctionnelle entre eux en dehors de l’interface utilisateur, et même c’est mineur.

Il y a peu d’autres améliorations sur les applications mobiles. Vous pouvez maintenant pincer pour zoomer des images, des vidéos et même des autocollants directement sur la chronologie sans les ouvrir. Vous pouvez avancer ou reculer rapidement la vidéo en appuyant deux fois sur le côté de l’écran sur Android et en appuyant sur le bouton +/- 15 s sur iOS et en le maintenant enfoncé. L’application Android peut maintenant être téléchargée directement à partir du site Web de Telegram, ce qui vous permet d’obtenir la dernière version plus rapidement sans avoir à attendre que Google l’approuve pour le Play Store. L’application Android propose également de nouvelles animations.

La source