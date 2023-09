Telegram ajoute des histoires pour les chaînes sur lesquelles vous avez tout le pouvoir

Telegram, notre application de chat de choix puisque nous ne voulons pas nous soucier des couleurs des bulles et aimons envoyer des messages aux gens avec facilité et avec un ensemble robuste de fonctionnalités sur toutes les plates-formes, reçoit une grosse mise à jour pour terminer la semaine. Il existe désormais des histoires pour les chaînes (avec un système de boost étrange pour limiter leur niveau d’activité), des autocollants de réaction dans les histoires, de la musique dans les histoires, et plus encore, comme de nouvelles invites de connexion.

Telegram a tendance à plonger dans de longs détails sur tout cela, nous vous laissons donc ceux-ci dans ce lien en bas pour vraiment les parcourir. Sinon, voici la version abrégée de tout ce que Telegram a annoncé aujourd’hui :

Histoires de chaîne : Nous avons reçu des histoires pour Telegram en août afin de partager un flux continu de votre vie, comme vous le faites sur Instagram. Ces mêmes histoires sont diffusées sur les chaînes, mais comprenez que vos chaînes préférées ne peuvent pas simplement vous spammer avec toutes les histoires. Telegram intégré à un système appelé « boosts » qui vous permet booster une chaîne avec un vote qui fait monter de niveau une chaîne. Au fur et à mesure que cette chaîne progresse, ils peuvent alors publier plus d’histoires. C’est une idée étrange qui, je le crains, ne se transformera un jour en un système de paiement pour gagner, mais pour l’instant, vous avez en quelque sorte le contrôle.

