Telegram ajoute des appels vidéo de groupe et des arrière-plans animés

Telegram a annoncé quelques mises à jour importantes de son client de messagerie sur différentes plateformes. Le premier est une mise à niveau assez importante des appels vidéo et l’autre concerne l’interface utilisateur et la conception.

Le côté appel vidéo des choses dans Telegram reçoit de nombreux nouveaux changements, dont beaucoup semblent inspirés par les mises à jour d’Apple sur FaceTime pendant la WWDC 2021.

Telegram bénéficie désormais de la prise en charge des appels vidéo de groupe. Les utilisateurs doivent lancer un appel vocal de groupe, puis appuyer sur l’icône de la caméra vous placera automatiquement dans un appel vidéo de groupe. Bien qu’il n’y ait pas de limite au nombre de participants aux appels vocaux de groupe sur Telegram, les appels vidéo de groupe sont actuellement limités à 30 personnes.

En plus de simplement partager le flux de votre caméra, vous pouvez également partager votre écran avec d’autres personnes lors de l’appel vidéo. Sur les smartphones et les tablettes, par défaut, tout votre affichage est partagé. Sur le bureau, les utilisateurs ont le choix de partager l’intégralité de l’écran ou une fenêtre particulière.

Telegram a également ajouté une fonction de suppression du bruit de fond mise à jour aux discussions vocales. Comme Apple, Telegram propose également désormais de désactiver cette option si vous souhaitez envoyer tout le son capturé par le microphone sans aucune modification.

Sur les tablettes et les ordinateurs de bureau, les appels vidéo offrent une grande vue sur écran partagé de la grille vidéo ainsi que la liste des participants. Les appels vidéo de groupe sur le bureau sont également une fenêtre séparée afin que vous puissiez faire d’autres choses sans minimiser l’appel vidéo.

Outre les fonctionnalités d’appel vidéo, Telegram ajoute également plusieurs modifications à l’interface utilisateur. Il existe désormais un support pour les arrière-plans animés, ce qui est une première pour une application de messagerie. L’arrière-plan présente des motifs de couleurs en rotation qui s’animent à chaque fois que vous envoyez un message. Vous pouvez choisir vos propres couleurs et motifs dans les paramètres. Telegram dit que ceux-ci sont assez légers sur les ressources afin qu’ils ne ralentissent pas vos performances ou ne consomment pas trop d’énergie.

Les arrière-plans animés créés par l’utilisateur peuvent également être partagés avec d’autres.

L’animation d’envoi de message a également été mise à jour et le texte, les emoji et les autocollants glissent désormais en douceur de la zone de texte vers le chat, comme dans iMessage.

Outre ces modifications, il existe également deux nouvelles icônes d’application sur iOS, des rappels d’informations de connexion, un menu de bot pour parcourir la liste des commandes et encore plus d’emoji animés. Telegram publie également des outils permettant aux développeurs de créer des applications permettant aux utilisateurs de générer des autocollants uniques personnalisés et de les importer dans Telegram en un seul clic.

Source 1 • Source 2