Telegram a récemment été accusé de ne pas avoir réprimé les conversations violentes et extrémistes à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le bâtiment du Capitole américain. Dans un récent rapport du Washington Post, une organisation à but non lucratif a également poursuivi Apple, exigeant que le géant basé à Cupertino supprime Telegram de son App Store. Dans le procès, la Coalition pour un Web plus sûr, un groupe non partisan qui préconise des technologies et des politiques pour supprimer le contenu extrémiste, a allégué le rôle de Telegram dans l’hébergement de contenus suprémacistes blancs, néonazis et autres contenus haineux et a fait valoir qu’un tel contenu met Telegram en violation. des conditions d’utilisation d’Apple pour son App Store.

Alors que l’organisation à but non lucratif a demandé que Telegram soit retiré d’Apple et de Google (une poursuite similaire est prévue contre Google, selon le rapport du Washington Post), le fondateur de l’application de messagerie a publié une déclaration, mettant en lumière les efforts de l’entreprise pour modérer contenu, et réitérant la position de Telegram sur le débat et le processus pacifiques. Dans sa déclaration, Pavel Durov a déclaré que Telegram interdit explicitement les appels publics à la violence. « Au cours des 7 dernières années, nous avons systématiquement appliqué cette règle dans le monde entier, de la Biélorussie à l’Iran en passant par la Thaïlande et Hong Kong. Les mouvements civils du monde entier s’appuient sur Telegram pour défendre les droits de l’homme sans recourir à des préjudices ». Durov a déclaré dans le communiqué.

En outre, il a déclaré qu’au début de janvier, l’équipe de modération de Telegram avait commencé à recevoir un nombre accru de rapports sur l’activité publique américaine sur notre plate-forme. Telegram a agi de manière décisive en réprimant les chaînes américaines qui prônaient la violence. Durov a déclaré que la semaine dernière, les modérateurs ont bloqué et mis fin à des centaines d’appels publics à la violence qui auraient pu potentiellement atteindre des dizaines de milliers d’abonnés.

Durov, dans sa déclaration, a également déclaré que si les États-Unis ne représentent que 2% de la base d’utilisateurs de Telegram, ils surveillent toujours activement la situation.