Téléchargez l’application 1win en Côte d’Ivoire pour parier et jouer

Les amateurs ivoiriens de paris et de jeux de casino pourront utiliser 1Win app pour tenter leur chance où qu’ils soient. Il s’agit d’un logiciel légal développé par l’un des meilleurs bookmakers et casinos en ligne au monde. Chaque nouvel utilisateur peut bénéficier d’un bonus de bienvenue de 500 % d’une valeur maximale de 560 000 CFA. Dans notre revue, nous vous dirons comment télécharger et installer cette application pour les smartphones avec différents systèmes d’exploitation.

Informations techniques

L’un des avantages indéniables de 1win app est sa faible exigence technique. Cela signifie que même les personnes ne disposant pas des modèles de smartphones les plus récents peuvent accéder aux services haut de gamme de ce bookmaker et casino en ligne. Nous avons rassemblé des informations techniques détaillées sur l’application dans un tableau pour nos lecteurs ivoiriens. Étudiez ces données avant que nous vous expliquions comment la télécharger et l’installer.

Dernière version 1.1 Prix C’est gratuit Version Android 5.0+ Taille du fichier apk 4 MB Version iOS 8.0+ Taille de l’application après installation 22 MB RAM 1 GB+ Processeur 1,2 GHz Mises à jour automatiques Oui Notifications Oui Support Chat en direct, courriel, numéro de téléphone, réseaux sociaux

Comment obtenir l’application 1win

La spécificité des applications pour les gadgets portables Android et iOS est qu’elles doivent être téléchargées et installées pour pouvoir parier et jouer à des jeux de casino. Par conséquent, si vous êtes intéressé par les services de haute qualité de 1win, vous devez remplir les conditions que nous avons spécifiées. Nous avons préparé des instructions pour que vous puissiez obtenir le logiciel de l’opérateur pour les smartphones avec différents systèmes d’exploitation. Lisez ci-dessous.

Android

La version Android de app doit être téléchargée depuis le site officiel de l’opérateur, car le Google Play Store n’est pas autorisé à héberger des logiciels de paris et de jeux d’argent. Par conséquent, vous devez ouvrir les paramètres de sécurité et supprimer le blocage du téléchargement d’applications à partir de sites tiers. Ensuite, suivez les étapes suivantes:

Vérifiez la stabilité de la connexion Wi-Fi/3G/4G/5G/5G/5G/5G; Ouvrez votre navigateur mobile et rendez-vous sur le site web de 1win; Sur la page des applications mobiles, sélectionnez la version Android; Téléchargez l’APK; Décompressez l’APK que vous avez téléchargé, ce qui lancera le processus d’installation automatique de l’application.

Une fois l’installation terminée, vous pouvez désinstaller l’APK. Cette archive n’est pas nécessaire pour que l’application fonctionne.

iOS

Les instructions pour l’installation de la version iOS de 1win app sont légèrement différentes de celles pour l’installation du logiciel Android:

Assurez-vous que votre connexion Wi-Fi/3G/4G/5G/5G/5G/5G/5G/5G est stable; Utilisez votre navigateur pour vous rendre sur le site mobile de l’opérateur; Sur la page des applications mobiles, sélectionnez la version iOS; Cliquez sur le bouton correspondant pour lancer le processus de téléchargement et d’installation de l’application.

Une fois le processus terminé, vous pourrez activer 1win app en appuyant sur le bouton de l’écran d’accueil de votre smartphone.

Bonus de bienvenue de l’application 1win

Chaque joueur ivoirien qui décide de télécharger et d’installer 1win app pourra recevoir un généreux bonus de bienvenue. Nous avons préparé des instructions détaillées sur la façon de participer à cette promotion:

Tout d’abord, vous devez activer l’application; S’inscrire ou se connecter si vous avez déjà un compte; Effectuer un dépôt.

Les fonds du bonus seront crédités sur votre compte dans les 48 heures. 1win accorde un bonus de 500% du montant du dépôt, mais pas plus de 560 000 CFA. Pour miser le bonus, vous devez parier sur des sports avec des cotes d’au moins 3.

Comment jouer avec l’application 1win

L’application mobile 1win est idéale pour jouer à des jeux de casino pour de l’argent. Si vous avez un compte et que vous avez effectué un dépôt, vous pourrez choisir n’importe quel divertissement de la collection de cet opérateur. Il propose plusieurs milliers de jeux dans les catégories suivantes:

Machines à sous. Dans cette catégorie, il y a plusieurs milliers de machines à sous classiques, de machines à sous vidéo, de machines à sous avec jackpots et fonctions bonus. Le résultat dépend du générateur de nombres aléatoires. Placez vos paris et commencez à faire tourner les rouleaux en appuyant sur le bouton correspondant;

Dans cette catégorie, il y a plusieurs milliers de machines à sous classiques, de machines à sous vidéo, de machines à sous avec jackpots et fonctions bonus. Le résultat dépend du générateur de nombres aléatoires. Placez vos paris et commencez à faire tourner les rouleaux en appuyant sur le bouton correspondant; Jeux de société et jeux de cartes. Cette catégorie contient des jeux aux règles plus complexes que les machines à sous. Vous avez probablement entendu parler du blackjack et de la roulette. Avec 1win app, vous pouvez profiter de différentes variantes de ces jeux et d’autres jeux de cartes et de table, tels que le baccarat;

Cette catégorie contient des jeux aux règles plus complexes que les machines à sous. Vous avez probablement entendu parler du blackjack et de la roulette. Avec 1win app, vous pouvez profiter de différentes variantes de ces jeux et d’autres jeux de cartes et de table, tels que le baccarat; Casino en direct. Jouez avec des croupiers en direct tout en regardant un flux vidéo HD depuis le studio. Vous êtes assuré de vivre de grandes émotions et une atmosphère unique, mais contrôlez la qualité de votre connexion Wi-Fi/3G/4G/5G/5G/5G.

La collection 1win comprend également des jeux d’autres genres. Nombre d’entre eux sont disponibles en mode démo.

Le site mobile comme alternative

En plus des applications Android et iOS, 1win propose à ses clients ivoiriens d’utiliser la version mobile du site pour parier et jouer. Celle-ci est entièrement sécurisée et permet d’accéder à l’ensemble des services de l’opérateur. Le design du site est similaire à celui de l’application.

1win recommande d’utiliser le site web mobile si votre smartphone ne dispose pas de suffisamment d’espace pour télécharger et installer l’application. Mais dans le cas contraire, l’opérateur recommande d’opter pour 1win app.

Les joueurs ivoiriens auront besoin d’un navigateur et d’un accès à l’internet Wi-Fi/3G/4G/5G/5G pour utiliser le site web mobile. Le site web est un peu plus lent que l’application, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous pariez ou jouez à des jeux de casino pour de l’argent.

Équipe d’assistance

L’application 1win est un logiciel moderne et de haute technologie. Il a été conçu de manière à ce que les joueurs n’aient aucune difficulté à l’utiliser. Cependant, si vous rencontrez des difficultés que vous ne pouvez pas résoudre seul, contactez l’équipe d’assistance de l’opérateur. Pour ce faire, il propose plusieurs canaux de communication. Nous avons rassemblé des informations à leur sujet dans le tableau ci-dessous.

Canal de communication Détails Chat en direct Saisissez un message en bas à gauche de l’écran pour l’envoyer à l’assistance clientèle. Courriel [email protected] Numéro de téléphone 8(800)301 77 89 Réseaux sociaux 1win dispose de communautés et de canaux officiels sur X, Instagram et Facebook.

Quelques questions des Ivoiriens

Que dois-je faire si 1win app ne fonctionne pas

Dans ce cas, vous devez vérifier si la version de l’application n’est pas obsolète. Rendez-vous sur le site officiel de 1win et téléchargez une mise à jour. Une autre raison pourrait être un manque d’espace libre dans la mémoire de votre smartphone.

Combien dois-je payer pour l’application 1win?

Le bookmaker distribue son logiciel gratuitement. Cela vaut pour le téléchargement, l’installation et la mise à jour de l’application. Vous aurez besoin d’argent pour placer des paris et jouer aux jeux de casino.

Est-il possible d’installer 1win app en Côte d’Ivoire en toute sécurité?

Oui, mais seulement si vous téléchargez les fichiers d’installation à partir du site officiel de cet opérateur.

