Téléchargez cette application maintenant gratuitement : elle coûte généralement 70 $

Une application pour Android et iOS qui coûte autrement 69,99 $ par an (62,99 £ au Royaume-Uni) est désormais disponible gratuitement. Pour être plus précis, l’application Balance: Meditation & Sleep est gratuite tout le temps, mais sans l’abonnement annuel payant, elle ne fera rien. Cependant, les développeurs offrent aux nouveaux utilisateurs leur première année gratuitement pendant une durée limitée.

Téléchargez Balance: Meditation & Sleep pour Android ici

Téléchargez Balance: Meditation & Sleep pour iOS ici

L’application obtient de très bons avis : 4,9 sur 5 sur l’App Store et 4,7 sur 5 sur Google Play.

Qu’est-ce que l’équilibre : méditation et sommeil ?

Voici la description de l’application :

« Améliorez votre stress, votre sommeil et bien plus encore avec le premier programme de méditation personnalisé au monde, désormais gratuit la première année.

Balance est votre coach de méditation personnel. Chaque jour, vous répondrez à des questions sur votre expérience de méditation, vos objectifs et vos préférences. À l’aide d’une bibliothèque audio de milliers de fichiers, Balance assemble une méditation quotidienne qui vous convient parfaitement. Plus vous partagez au fil du temps, plus vos méditations deviennent personnalisées et efficaces.

Pour une durée limitée, nous offrons à chacun une année gratuite de Balance, automatiquement disponible lorsque vous téléchargez l’application.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Selon le développeur, c’est ce que propose l’application

Méditations guidées personnalisées adaptées à votre humeur et à vos objectifs

Plans de 10 jours pour vous aider à développer vos compétences en méditation

Méditations individuelles de la taille d’une bouchée pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque instant

Méditations immersives pour la première fois qui vous aident à vous détendre grâce à un mélange de vibrations, d’effets sonores et de conseils

Des activités scientifiquement prouvées pour vous aider à vous détendre et à vous préparer à un sommeil réparateur

Intégration de Mindful Minutes dans l’application Santé d’Apple

10 techniques de méditation concrètes pour construire votre pratique : focus sur la respiration, scan corporel et plus

Comment obtenir votre première année gratuite

Après avoir installé l’application, démarrez votre première année et créez votre compte. C’est tout : vous bénéficierez d’un an d’utilisation entièrement gratuite.

Important: L’abonnement sera automatiquement renouvelé avant son expiration, sauf si vous l’annulez au moins 24 heures avant son expiration. Notre conseil est d’annuler l’abonnement dès qu’il commence. Alors vous ne manquerez pas le délai d’annulation.

Comme alternative à l’abonnement annuel, il existe également un abonnement mensuel et une utilisation à vie pour un paiement unique de 399,99 USD.

Cet article est paru pour la première fois en allemand sur PCWelt.de.