Twitter il suffit de basculer le commutateur sur les appareils Android et iOS, permettant aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des images avec une résolution allant jusqu’à 4K. Plus besoin de se plaindre de la qualité d’image merdique sur Twitter, d’accord?

Pour activer cela sur votre appareil, accédez au menu des paramètres d’utilisation des données de l’application et sélectionnez le moment où vous souhaitez que l’application autorise le téléchargement et la visualisation 4K. Vous pouvez choisir Jamais, WiFi uniquement ou WiFi et données mobiles. Cela dépend entièrement de vous, mais notez que les images 4K sont livrées avec des fichiers de plus grande taille. Méfiez-vous de votre plan de données.

Propriétaires d’appareils Sony avec écran 4K, c’est aujourd’hui votre journée. Il est temps de le frotter sur nos visages.