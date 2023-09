Télé ce soir : aperçu époustouflant des coulisses du Moulin Rouge

Moulin Rouge : Oui, nous pouvons, nous pouvons !

22h, BBC Deux

Qui dirige le cabaret le plus célèbre de Paris, berceau du can-can ? Janet – une ancienne danseuse courageuse née à Leeds, qui a constitué une troupe de formation classique avec d’autres Britanniques de Grimsby à Manchester en passant par Bournemouth. Dans cette série époustouflante en six parties, dans les coulisses, nous la suivons en route vers le Yorkshire pour trouver de nouvelles recrues qui répondent aux normes extrêmement élevées du club. Hollie Richardson

Les épices simples de Nadiya

20h, BBC Deux

Inspirée par la cuisine de sa mère et de sa grand-mère, Nadiya Hussain présente des recettes « chantantes et dansantes » avec des épices. Elle commence avec un bol réconfortant de daal au laurier et au curcuma avec une tarka infusée au cumin, puis craque avec un pain au fromage et à l’oignon agrémenté de piment et de cumin. HEURE

Viens McFly avec moi… Emma Judd et son fils Harry Judd. Photographie : Capture d’écran/Studio Lambert Ltd

Course de célébrités à travers le monde

21h, BBC One

La course est lancée et deux équipes ont mal démarré la semaine dernière en ratant leurs bus (la mère du pauvre Harry Judd en a pris la responsabilité : « Je peux faire autre chose… garder les bagages ? »). Après avoir fait des folies dans un taxi, Mel et sa mère sont en tête au Portugal – mais leur trajet jusqu’au deuxième poste de contrôle en Corse implique un épisode de vomissements. HEURE

Secrets de famille ADN

21h, BBC Deux

Utiliser l’ADN pour répondre à des questions au cœur de qui nous sommes est une activité dangereuse. À Colchester, l’athlète olympique Sarah veut retrouver le père qui est parti avant sa naissance – mais que se passe-t-il s’il ne veut pas la voir ? Et Jean, évacuée en temps de guerre, a attendu toute sa vie pour découvrir la vérité sur sa mère disparue. Ellen E Jones

Scrum comme vous êtes… Will Greenwood, Mike Tindall et Matt Dawson. Photographie : Harry Page/ITV

Grands chelems

21h, ITV1

La pression est forte sur les anciennes stars du rugby à XV Martin Johnson, Lawrence Dallaglio et Mike Tindall dans cette tentative d’utiliser le sport pour changer la vie des prisonniers. Ils passent cinq semaines au HMP The Mount pour recruter une équipe. Un jeu fondé sur la confiance et la collaboration peut-il aider à réhabiliter les détenus ? Peut-être, s’ils peuvent être convaincus de nous rejoindre… HEURE

Domina

21h, Sky Atlantic

Le drame de la lutte pour le pouvoir romain, trop mûr et qui fait claquer les lèvres, se poursuit avec le retour de Livia de Kasia Smutniak et plus forte que jamais. À mesure qu’elle se rapproche d’Agrippa, il semble clair qu’elle et Gaius sont sur une trajectoire de collision. Avec Gaius affaibli et Domitius et Iullus complotant également autour de la succession, la violence semble inévitable. Phil Harrison