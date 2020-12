Un centre de sauvetage et de réadaptation pour singes a été créé à Telangana, où plusieurs districts sont confrontés à la menace des singes.

Le centre de sauvetage, de réadaptation et de stérilisation des singes, qui n’est que la deuxième installation de ce type dans le pays, a vu le jour à Nirmal, l’un des districts les plus touchés de l’État.

Les singes qui s’aventurent dans les habitations humaines seront capturés et amenés au centre où ils seront opérés pour le contrôle des naissances. Après la période de réhabilitation, ils seront relâchés dans les forêts.

Il s’agit du premier centre de rééducation pour singes du sud de l’Inde et seulement du deuxième du pays. L’autre installation se trouve dans l’Himachal Pradesh.

Le centre a atteint un coût estimé à 2,25 crore Rs à Gandi Ramanna Haritavanam près du village de Chincholi.

Le centre a été développé après qu’une équipe de médecins vétérinaires a visité le centre de stérilisation des singes à Tutikandi à Shimla. Ils ont étudié tous les processus de sauvetage, de rééducation et de stérilisation des singes.

Le centre peut accueillir 200 singes. Quatre enclos spéciaux ont été préparés avec une capacité de 50 singes chacun.

Les singes, qui s’aventurent dans les habitations humaines, seront transportés au centre de manière progressive avec l’aide de responsables du gram panchayat. Les médecins stériliseront les singes après quoi ils seront gardés dans des cages pour observation pendant 10 à 15 jours. Plus tard, ils seront relâchés dans les forêts intérieures.

Selon les médecins vétérinaires impliqués dans le projet, les singes femelles adultes subiront une stérilisation par laparoscopie tandis que les singes mâles adultes subiront une vasectomie. Ils vérifieront les simiens pour des maladies et s’assureront que seuls les singes indemnes de maladies sont relâchés dans la nature.

Le département des forêts a planté plusieurs fruits et plantes à fleurs pour faire du centre un habitat durable pour les primates.

Le centre de réhabilitation a été créé sur les conseils du ministre en chef K. Chandrasekhar Rao, a déclaré le ministre des Forêts A. Indrakaran Reddy.

Le ministre en chef a insisté sur la nécessité d’améliorer la couverture verte de l’état afin que les singes s’aventurant dans les habitations humaines puissent être ramenés dans les forêts.

Le ministre des Forêts a déclaré qu’un plan d’action avait déjà été mis en œuvre par le gouvernement de l’État pour maintenir l’équilibre écologique, indispensable à l’existence humaine. Dans le cadre de ce plan d’action, des mesures sont prises pour garantir que la nourriture est disponible pour les animaux sauvages, y compris les tigres, dans les forêts.

Une campagne massive de plantation a été entreprise pour augmenter la couverture verte. Des centaines d’arbres sont plantés dans le cadre de Haritha Haram, un programme de plantation d’arbres à grande échelle. Des plantes florales, fruitières et médicinales sont également plantées dans le cadre de ce programme.

En 2018, le département des forêts avait préparé un plan pour lutter contre la menace des singes. Cela a été estimé à Rs 30 crore.

Les singes causent des problèmes dans les zones rurales et urbaines de l’État. Ils pénètrent dans les habitations humaines pour se nourrir, endommagent les cultures, entrent dans les maisons et attaquent même les humains.

Les districts de Nirmal, Adilabad, Mancherial et Kumaram Bheem Asifabad sont les plus touchés par la menace financière. Les gens utilisent diverses méthodes pour chasser les singes. Parfois, cela conduit à des incidents malheureux. Le mois dernier, des inconnus ont empoisonné à mort plus de 50 singes dans le district de Mahabubabad. Les corps des singes ont été emballés dans des sacs de jute et jetés sur une butte près du village de Sanigapuram. Les autorités pensent que les agriculteurs auraient pu empoisonner les singes à mort pour avoir détruit les récoltes.