Telangana Man transforme une moto en vélo électrique avec Rs 1,3 Lakh

Karimnagar : L’innovation peut conduire une personne à créer des choses de manière efficace et efficiente. C’est ce qu’a fait un jeune de Telangana en transformant une vieille moto en vélo électrique qui aiderait son père à rejoindre la ferme sans tracas. Son vélo électrique nouvellement amélioré peut parcourir une distance de 180 km après avoir été rechargé pendant cinq heures.

Pour donner un aperçu de l’innovateur, Kasam Akhil Reddy est originaire du village Munjampally de Manakondur Mandal dans le district de Karimnagar, Telangana. Il a obtenu son diplôme (polytechnique) en génie automobile de la Lovely Professional University, au Punjab.

À la maison, Akhil a été témoin du problème de son père de ne pas pouvoir conduire la moto jusqu’à la ferme en raison de l’augmentation drastique des prix de l’essence récemment. Comme la ferme était située loin de chez lui, il a pensé à une autre option qui nécessiterait également que ses compétences techniques soient mises en place de manière productive.

Il a ensuite transformé la vieille moto Hero Honda de son père en vélo électrique en réparant un compteur de vitesse, avec un moteur de 4,8 KW, un contrôleur et un convertisseur sur le véhicule. Avec le concept de la loi de la force gravitationnelle, il a créé un véhicule où le cycliste ne perdrait pas l’équilibre même si le vélo se déplace à une vitesse de 70 km/heure.

Gardant à l’esprit les récents cas d’explosion de vélos électriques en raison de l’explosion de la batterie, Akhil a gardé son vélo au soleil pendant trois jours sur une butte près de son village natal. Comme le vélo transformé ne présentait plus de problèmes, Akhil y a connecté un disjoncteur miniature afin d’éviter toute éventualité future au cas où le moteur tirerait plus de puissance de la batterie.

Lorsque News18 a approché l’homme “créatif”, Akhil a révélé que son vélo électrique avait terminé une période de test de 18 mois alors qu’il attendrait encore deux ans pour le résultat final. Il a dépensé Rs.1.3 lakh sur le vélo jusqu’à présent. Selon le développeur, le vélo électrique peut parcourir une distance de 180 km avec une charge de batterie de cinq heures et environ 200 km avec une charge de huit heures avec l’utilisation de cinq unités d’électricité.

Akhil a hâte de mettre le vélo électrique sur le marché au prix le plus bas possible pour le rendre abordable pour l’homme du commun. Vraiment, ce sont les gens comme lui, qui sont altruistes et prêts à investir leurs connaissances pour faire quelque chose de bien pour la société, qui font de ce monde un meilleur endroit où vivre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici