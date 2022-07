Telangana Man invente une machine à planter du riz en utilisant YouTube pour aider les agriculteurs en difficulté

La nécessité est la mère de l’invention, disent-ils, et la machine à planter du paddy inventée par un jeune agriculteur, un ITI évanoui, à Telangana, rendrait amplement justice au proverbe d’or. L’invention unique est devenue un moteur quotidien pour sortir les habitants des difficultés financières, devenant ainsi une aubaine pour la communauté agricole.

Plongeant dans les détails, Kammari Nagaswamy, originaire du village de Kachapur de Bhiknoor Mandal dans le district de Kamareddy, Telangana, s’est évanoui de l’ITI et a aidé sa famille financièrement en prenant un emploi dans une entreprise privée à Hyderabad. La pandémie mortelle de Covid-19 qui a plongé le monde dans une crise monumentale a vu Nagaswamy perdre son emploi.

Sans travail, Nagswamy se voyait faire ses valises et retourner à la base, son village natal. Là, il a décidé de gagner sa vie grâce à une terre agricole d’un acre achetée avec le soutien de sa mère.

Nagaswamy ne pouvait pas comprendre les difficultés rencontrées par les agriculteurs lors de la plantation du paddy. Il a également remarqué qu’il y avait une pénurie de main-d’œuvre agricole pour planter le paddy manuellement. C’est alors qu’il a décidé de prendre les choses en main, littéralement, en investissant lui-même dans une planteuse de paddy.

Il a commencé à regarder des vidéos de didacticiels de bricolage sur YouTube pour s’instruire et avait un objectif simple en tête : construire une machine. Bien qu’il ait été soutenu par son frère Sandeep Kumar, il a fallu un an à Nagaswamy pour inventer une planteuse de paddy. La construction lui a coûté Rs 50 000. L’engin était équipé de deux batteries de 12 volts et d’un moteur BRTS.

Selon Nagaswamy, la machine fonctionnera sur batteries, éliminant ainsi le travail manuel. La machine plantera le paddy en cinq rangées en une seule fois.

Deux tiges sont en outre fixées sur le moteur afin de recevoir une quantité spécifiée de paddy à semer, remplissant simultanément cinq rangées dans le champ de la ferme.

Inutile de dire que Nagaswamy a inspiré d’autres agriculteurs qui utilisent cette invention unique pour semer leur propre paddy.

