Telangana Govt lance un canal WhatsApp dédié pour augmenter les paiements d’impôts dans l’État: comment l’utiliser

Le commissaire et directeur de l’administration municipale (CDMA), Telangana a lancé un canal WhatsApp dédié pour faciliter le processus de paiement des impôts pour les citoyens de la région. Dans un communiqué, le CDMA indique que la boîte de discussion WhatsApp « CDMA, Telangana Property Tax Module » est gratuite et fonctionne comme une source d’informations à jour sur les impôts. Le développement signifie essentiellement que les résidents de Telegana peuvent remplacer les visites au bureau municipal, ce qui permet d’obtenir des informations sans contact directement sur le smartphone pendant la pandémie Covid-19 en cours. Le service basé sur WhatsApp devrait également stimuler «de manière significative» le recouvrement des taxes.

S’exprimant davantage sur le développement, KT Rama Rao, ministre de l’administration municipale et du développement urbain de Telangana, a déclaré qu’un nombre important de citoyens paient toujours leurs impôts par le biais de machines POS ou de centres de services aux citoyens. «Conformément à nos initiatives Digital Telangana, nous avons introduit un service citoyen sur WhatsApp qui a déjà donné des résultats et des commentaires positifs. Nous continuerons d’ajouter plus de services sur le chatbot WhatsApp de CDMA pour nous assurer que ces services restent ingénieux pour les citoyens », a ajouté le ministre d’État dans un communiqué à News18.

Chef de la politique chez WhatsApp Inde, Shivnath Thukral a également salué le développement et a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à CDMA, Telangana et de soutenir leurs efforts pour promouvoir une Inde numérique grâce à des services efficaces de gouvernement à citoyen (G2C) sur WhatsApp.» Pour utiliser le module «CDMA, Telangana Property Tax Module», les citoyens devront d’abord enregistrer le contact +91 9000253342 sur leur smartphone, puis envoyer «Salut» via WhatsApp. Le chatbot est actuellement disponible en anglais et en télougou, avec CDMA travaillant pour ajouter bientôt l’ourdou comme langue supplémentaire.

Le CDMA note que les résidents avec le chatbot peuvent accéder à des services pour payer leurs impôts de manière pratique via une carte de débit, une carte de crédit ou des services bancaires sur Internet. Le département travaille également à tirer parti de WhatsApp pour déployer des services qui faciliteront le paiement des factures d’eau et d’autres services municipaux au jour le jour tels que la demande de certificats de naissance et de décès, les réclamations, l’activation d’un raccordement à l’eau, les autorisations de construction, les licences commerciales et plus. Le canal basé sur WhatsApp fournira aux citoyens toutes les informations dont ils ont besoin ainsi qu’un lien direct pour postuler en ligne à ces services. Le CDMA Telangana visera à inclure des informations critiques sur le déploiement du vaccin COVID-19 à Telangana sur le compte à un moment approprié.