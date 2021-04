Au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus et des décès à travers le pays, les sites d’enterrement et les crématoires ont été choc-a-bloc, à tel point que parfois des rapports ont affirmé que les crémations / enterrements avaient été effectués sans coutumes des derniers rites. En ces temps de contrainte, une ONG de Khammam de Telangana s’est mobilisée pour offrir un envoi digne à certaines de ces victimes de Covid-19. Le nouvel Indian Express a rapporté comment l’ONG Annam Seva Foundation, dirigée par trois femmes Tailam Saraswathi, P Eswaramma et Battula Devisree, offrait un semblant de respect à la manière d’un adieu digne dans la mort à ces victimes impuissantes du coronavirus.

Devisree est le plus jeune membre de l’ONG à 16 ans et a rejoint l’organisation l’année dernière pendant la pandémie. Étudiante intermédiaire, elle a déclaré à TNIE que malgré le fait qu’il s’agissait principalement d’un domaine de travail pour les hommes, sa famille a été très favorable à la noble cause. Devisree aide à mener les derniers rites pour les victimes de Covid-19 et aussi pour les victimes qui ont été abandonnées ou non identifiées.

«Les femmes montrent maintenant partout leurs capacités et je fais juste ma part ici. Mes parents, Bhuvaneswari et Ramu, et le frère aîné Jaya Prakash sont très favorables et ne s’y sont jamais opposés. Au lieu de cela, ils sont extrêmement encourageants », a déclaré Devisree dans le rapport.

Les parents de Devisree qui utilisaient leur propre joint de nourriture à Yellandu ont dû les fermer en raison du verrouillage du coronavirus et ont commencé à travailler pour la Fondation Annam Seva en tant que cuisiniers. Le travail du fondateur-président d’ASF Annam Srinivas Rao a grandement inspiré la jeune fille qui a également décidé de rejoindre l’ONG. L’année dernière, en septembre, lorsque l’ONG a entendu parler d’un corps abandonné retrouvé près d’une voie ferrée à proximité, Devisree a voulu aider mais Srinivas Rao n’a pas souhaité y impliquer une jeune fille. Mais Devisree a finalement réussi à convaincre Rao par sa détermination. Depuis, elle se consacre à son travail avec l’ONG. Depuis, le groupe de trois femmes a conduit les rites finaux d’une trentaine de personnes.

Devisree pense qu’il est «très satisfaisant de servir la société» et, outre ses études, elle souhaite également aider avec le travail social.

