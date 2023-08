Telangana gagne plus de 2 639 Crore grâce aux applications de vente d’alcool

Dans un record sans précédent pour Telangana, le département d’accise de l’État a réussi à collecter Rs 2639 crore sans vendre une seule bouteille d’alcool. L’argent provenait de près de 1,32 lakh de demandes facturant des frais de dossier non remboursables de Rs 2 lakh chacun, pour l’attribution de 2 620 magasins d’alcools. Les ventes seront choisies par district par tirage au sort lundi.

Ceux qui obtiennent la licence doivent payer des frais de Rs 50 lakh à Rs 1,1 crore par an, en fonction de la population de la zone où le magasin a été attribué. Un sixième de la redevance annuelle doit être payé avant le 23 août.

Selon les règles, un magasin d’accise au détail dans une zone comptant jusqu’à 5 000 habitants paiera Rs 50 lakh. Une personne détenant une licence pour un magasin de détail dans une zone avec une population de plus de 20 lakh paiera Rs 1,1 crore par an.

Pour un commerçant, les frais sont faibles par rapport aux marges. Ils peuvent gagner 27 % pour une marque « ordinaire » et 20 % pour les variétés haut de gamme.

Il y a aussi des réserves dans l’attribution des licences, avec 786 licences soit 30 % pour les sections défavorisées.

Sur ce total, 15 % sont destinés aux Gowdas, qui pratiquent traditionnellement le tapage de grog et la vente d’alcool, 10 % aux points de vente des castes répertoriées et 5 % aux tribus répertoriées.

Le processus d’acceptation des candidatures ainsi que des frais de candidature non remboursables de Rs 2 lakh a commencé le 4 août et s’est terminé le vendredi à minuit. Les magasins peuvent commencer leurs activités à partir du 1er décembre, car les licences existantes sont valables jusque-là.

La collecte de cette année est un grand bond par rapport aux Rs 1 370 crores collectés à partir d’environ 69 000 demandes lorsque les licences ont été délivrées il y a deux ans. Grâce aux frais de licence de magasin, le gouvernement a gagné 3 500 crores de roupies.

Ceux qui sont au courant disent qu’avec les élections à venir cette année et la suivante, ainsi que la croissance économique, l’augmentation des événements commerciaux, l’hôtellerie et le tourisme, la consommation d’alcool a également augmenté, de sorte que de plus en plus de personnes souhaitent se lancer dans l’entreprise.

Hyderabad comptera 615 magasins. Le plus grand nombre de candidatures a été reçu de Serilingampally, qui se trouve dans le couloir informatique d’Hyderabad et dans la région de Shamshabad, où se trouve l’aéroport. Pour un magasin de la région de Saroornagar, 10 908 candidatures auraient été reçues.

Des candidatures ont été reçues non seulement de Telangana, mais également d’autres États, dont un nombre important d’Andhra Pradesh.

Les revenus de la vente d’alcool ont doublé à Telangana – passant de Rs 12 703 crore en 2015-16 à Rs 25 585 crore en 2021-22. Au cours de la dernière année, les ventes sont estimées à environ Rs 30 000 crores.