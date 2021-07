Telangana établit un nouveau record du monde en plantant 1 million de jeunes arbres en une heure

Dans le cadre du Green Indian Challenge qui s’est récemment achevé sur quatre ans, le district d’Adilabad de Telangana a planté un million de jeunes arbres en une heure et a établi un nouveau record pour la plus grande plantation de ce type au monde. En observant la plantation, Wonder Book of Records a apprécié les collègues et a remis un certificat d’appréciation aux organisateurs. A cette occasion, le député local Jogu Ramanna, qui a fêté son 58e anniversaire à cette occasion, a également fait don de deux ambulances à l’hôpital RIMS. Près de cinq jeunes arbres lakh ont été plantés dans le modèle ‘Miyawaki’ dans la forêt dégénérée qui s’étend sur 200 acres. Au cours de l’événement, le terrain a été divisé en dix secteurs auxquels ont participé plus de 30 000 membres du TRS, dont des habitants, le ministre des forêts et de l’environnement de Telangana, A Indra Karan Reddy.

En l’espace de 60 minutes, deux usines de lakh à Adilabad Rural Bela Mandal, 1 80 000 jeunes arbres dans 45 maisons de la région urbaine ont été plantés. Des volontaires ont assuré la plantation de 120 000 jeunes arbres de chaque côté de la route R et B, a rapporté ANI.

« Tout le programme a été enregistré sur vidéo conformément aux normes et sera envoyé au Guinness Book of World Records, pour atteindre le sommet. » ont dit les organisateurs.

Plus tôt, le record avait été battu par la Turquie en 2019 en plantant 3,03 lakhs de jeunes arbres en une heure dans le cadre d’une campagne de masse visant à contribuer à l’agriculture, afin d’établir un paysage plus vert pour les générations futures. Cela a trouvé sa place dans le Livre Guinness des records. Au total, onze millions de jeunes arbres ont été plantés simultanément à travers la Turquie. La campagne s’intitule « Breath Into the Future. Malgré l’objectif initial de 11 millions, près de 14 millions de jeunes arbres ont été adoptés pour la campagne, dont 212 000 à Istanbul, la plus grande ville de Turquie, et près de 340 000 dans la capitale Ankara.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici