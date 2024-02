Telangana CM s’en prend à KCR pour avoir utilisé un « langage intempérant »

Le ministre en chef de Telangana, A Revanth Reddy, a critiqué mercredi le président de Bharat Rashtra Samithi (BRS) et ancien ministre en chef K Chandrashekar Rao, pour avoir utilisé un « langage intempérant » contre lui.

Le ministre en chef s’est fermement opposé à certaines remarques faites par son prédécesseur lors d’une réunion publique à Nalgonda mardi et l’a mis au défi de venir à l’Assemblée et de participer au débat sur le projet d’irrigation de Kaleshwaram Lift.

Intervenant lors d’un débat sur le budget de vote en compte, le ministre en chef a demandé s’il devait y avoir un débat sur le langage utilisé par le KCR contre lui lors de la réunion de Nalgonda.

“Une personne qui a occupé les postes de ministre central, ministre en chef, ministre d’État, député et député peut-elle utiliser un tel langage contre le ministre en chef qui a été élu par le peuple”, a demandé Revanth Reddy.

Il a déclaré que les gens ont donné une leçon aux dirigeants de la BRS, mais qu’ils n’ont toujours pas repris conscience.

Concernant l’allégation de KCR concernant un complot visant à le tuer, Revanth Reddy a demandé : « Où est le besoin de vous tuer. Quelqu’un va-t-il tuer un serpent mort ?

Revanth Reddy a allégué que KCR fuyait sa responsabilité de chef de l’opposition car il avait peur que sa corruption dans le projet Kaleshwaram soit révélée.

Déclarant que le gouvernement était prêt à un débat sur le projet de Kaleshwaram et les eaux de Godavari, il a mis le KCR au défi de venir à l’Assemblée et de participer au débat.

“S’il est honnête et n’a pas eu recours à la corruption, il devrait venir à l’Assemblée”, a déclaré le Ministre en chef.

Concernant l’allégation de KCR selon laquelle le gouvernement de l’État n’a délibérément pas rempli le barrage de Medigadda (une partie du projet Kaleshwaram), Revanth Reddy a demandé comment il était possible de remplir un barrage en train de couler.

Il a demandé à KCR et Harish Rao s’ils étaient prêts à assumer la responsabilité de remplir le barrage de Medigadda et d’amener l’eau jusqu’aux barrages d’Annamram et de Sundilla.

Revanth Reddy, qui, avec les ministres et les députés du Congrès, de l’AIMIM et du CPI, s’était rendu à Medigadda, a réitéré l’allégation selon laquelle 94 000 crores de roupies d’argent public avaient été gaspillés dans le projet Kaleshwaram.

Certaines des remarques faites par Revanth Reddy contre KCR ont suscité une forte réaction de la part des législateurs du BRS, qui ont organisé une sortie de la Chambre.

Après leur sortie, les députés du BRS ont tenté de se diriger vers le Media Point dans les locaux de l’Assemblée pour s’adresser aux journalistes, mais ont été arrêtés par le personnel de sécurité et la police en disant qu’il ne pouvait pas être utilisé lorsque la Chambre est en session.

Les législateurs du BRS, dont les anciens ministres KT Rama Rao et Harish Rao, se sont disputés avec les policiers en poste là-bas.

Les dirigeants du BRS ont affirmé que le gouvernement du Land essayait de museler leur voix. Il a déclaré qu’ils avaient organisé une sortie car ils n’avaient pas eu l’occasion de répondre aux remarques faites par le Ministre en chef et lorsqu’ils voulaient prendre la parole à Media Point, ils en avaient été empêchés.