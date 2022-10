Telangana a battu le Kerala pour décrocher l’or en badminton par équipe mixte

L’ancien médaillé de bronze des championnats du monde, B Sai Praneeth, a montré des nerfs d’acier pour déjouer HS Prannoy en forme dans un trois sets passionnant alors que Telangana a blanchi le Kerala 3-0 pour remporter la très convoitée médaille d’or en badminton par équipe mixte aux Jeux nationaux lundi.

Endurant une baisse de forme depuis plus d’un an maintenant, l’olympien de Tokyo Praneeth avait enfin quelque chose à se réjouir alors qu’il creusait profondément dans son réservoir pour voir le meilleur navetteur du Kerala Prannoy 18-21 21-16 22-20 pour donner à Telangana un 2-0 conduire.

A LIRE AUSSI | Championnat du monde ITTF : Indian Men Down Kazakhstan ; Les femmes égyptiennes s’améliorent pour atteindre les 16 dernières

Sa victoire fait suite à un autre spectacle brillant du duo mari et femme de B Sumeeth Reddy et N Sikki Reddy, qui a pris le dessus sur la jeune paire de MR Arjun et Treesa Jolly 21-15 14-21 21-14 dans une bataille passionnante.

En simple dames, Samiya Farooqui a battu TR Gowrikrishna 21-5 21-12 pour sceller la victoire de Telangana.

La décision de Telangana d’aligner les expérimentés Sumeeth et Sikki lors du match d’ouverture en double mixte devant Vishnuvardhan Goud et Gayatri Gopichand, qui avaient perdu contre le Maharashtra, a porté ses fruits en donnant l’avantage à l’équipe.

“Nous avons seulement donné à l’entraîneur la possibilité de nous essayer”, a déclaré Sumeeth, même s’ils avaient joué ensemble pour la dernière fois lors de l’Open de Thaïlande 2021.

Le couple a tâtonné au début alors que les rapides Arjun et Treesa ont pris une avance de 5-2.

«Nous jouions après un long moment. Nous ne pratiquons même pas ensemble car nous nous disputons assez souvent. Il a fallu du temps pour entrer dans un rythme. Mais une fois que nous avons trouvé notre rythme, nous avons trouvé un bon rythme », a déclaré Sikki en souriant.

La paire du Kerala, cependant, a riposté pour remporter le deuxième match, Arjun envoyant de puissants smashs depuis la ligne de fond et Treesa étant efficace au filet.

Le troisième match a été serré jusqu’à 12-tout avant qu’un changement de stratégie ne fasse l’affaire pour Telangana.

“Je pense que le tournant a été lorsque j’ai opté pour des variations dans mon service, sans leur donner de longueur”, a expliqué Sikki.

Le prochain match était crucial avec Prannoy, qui est actuellement classé 15e mondial et connaît une saison de rêve, en commençant comme favori contre Praneeth, dont le classement mondial BWF a glissé à 40 en raison de sa mauvaise forme.

“Je savais que ce serait un match difficile, d’autant plus que nous connaissons le jeu de l’autre car nous nous entraînons souvent ensemble. Mais petit à petit, j’ai trouvé mes coups », a déclaré Praneeth, champion de l’Open de Singapour 2017.

Le premier match a été joué avec acharnement. Un Praneeth provisoire a commis quelques erreurs directes tandis que Prannoy avait l’air bien avec son jeu complet. Ils sont allés au coude à coude jusqu’à 18-18 avant que Prannoy ne l’emporte avec quelques tirs bien mesurés.

Praneeth était en plein essor dans le deuxième match, avec son répertoire de coups attrapant Prannoy du mauvais pied. Il a pris les devants 13-7 et l’a conservé pour porter le score à 1-1.

Dans le troisième match, Praneeth a construit une avance saine de 13-7 avant que Prannoy ne récupère son chemin pour porter le score à 18-18.

“J’étais soudainement vide lorsque Prannoy a commencé à jouer un jeu rapide. Avec la navette qui s’éloignait également lentement, j’étais un peu surpris. Mais heureusement, j’ai gardé mes nerfs et j’ai remporté cette victoire cruciale. Cela me remontera le moral », a déclaré Praneeth.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici