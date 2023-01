Teladoc Health licencie 300 employés pour réduire ses coûts

Teladoc Health licencie environ 300 employés, soit environ 6% de la main-d’œuvre non clinicienne de la société de soins virtuels.

Les suppressions d’emplois font partie d’un plan de restructuration plus large visant à réduire les coûts d’exploitation. Dans un dossier auprès du Commission de Sécurité et d’EchangesTeldadoc a déclaré qu’il réduisait également son empreinte de bureaux sur certains marchés.

Dans une lettre au personnel, le PDG Jason Gorevic a déclaré que l’entreprise supprimait les rôles rendus superflus par son Fusion 2020 avec Livongo. Il a également déclaré que le géant des soins virtuels se concentrait sur la croissance durable des revenus et la rentabilité.

“La décision de réduire la taille de notre équipe place notre entreprise sur une meilleure voie vers la rentabilité et nécessite notre concentration collective sur nos priorités commerciales commerciales – Primary 360, la gestion des soins chroniques, la santé mentale et la prestation de véritables soins complets à la personne – ainsi qu’une croissance continue dans notre marque grand public BetterHelp », a-t-il déclaré. “Nous savons que plus de la moitié de nos acheteurs commerciaux souhaitent la stratégie intégrée et globale de la personne que nous proposons, et la création de valeur dans l’ensemble de nos activités est d’une importance encore plus grande dans cette économie.”

LA GRANDE TENDANCE

Teladoc a connu des difficultés financières en 2022, accumulant un Perte nette de 9,8 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de l’année, en grande partie en raison de charges de dépréciation du goodwill hors trésorerie. Mais il a enregistré une perte moins importante au troisième trimestre et il a récemment modifié son fourchette de revenus pour le quatrième trimestre à la limite supérieure de son estimation précédente.

“On me pose beaucoup de questions sur le paysage concurrentiel. Cela contraste fortement avec la plupart des petits concurrents, qu’ils soient publics ou privés, qui n’ont pas l’envergure nécessaire pour tirer parti de cette discipline financière et fournir des services financiers solides. résultats constants », a déclaré Gorevic lors de la Conférence JP Morgan sur les soins de santé plus tôt ce mois-ci.

Licenciements sont devenus de plus en plus courants dans le domaine de la santé numérique au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises citant un environnement économique difficile. En janvier, la société de diagnostic Cue Health, le fournisseur hybride Carbon Health, la filiale d’Alphabet Verily Life Sciences et la société de thérapie numérique Akili Interactive figuraient parmi les entreprises de santé numérique et de technologie de la santé à annoncer des suppressions d’emplois.