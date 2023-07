Teladoc Health intégrera Microsoft AI pour une documentation clinique automatisée

Plateforme de télésanté Teladoc Health étend sa collaboration avec Microsoft pour intégrer les solutions d’IA du géant de la technologie dans sa plateforme, permettant aux fournisseurs d’automatiser la création de documentation clinique lors d’examens virtuels.

La société de soins virtuels intégrera Microsoft Azure OpenAI Service, Azure Cognitive Services et une solution de documentation clinique conversationnelle et ambiante Nuance Dragon Ambient eXperience (DAX) dans Teladoc Health Solo. Solo est une plateforme d’entreprise qui peut être intégrée aux systèmes informatiques existants pour offrir des soins virtuels.

Teladoc Health Medical Group utilisera également Nuance DAX Express pour ses visites de soins Teladoc Health. DAX Express est une application de documentation clinique basée sur l’IA qui combinera les capacités de Nuance avec GPT4 d’OpenAI dans le service Azure OpenAI, permettant des soins coordonnés en transférant la documentation à d’autres cliniciens.

Le stock de la société de soins virtuels a augmenté au milieu des nouvelles du partenariat élargi.

« Le fardeau administratif et les pénuries de personnel sont les principales raisons pour lesquelles les cliniciens quittent la profession », a déclaré le Dr Vidya Raman-Tangella, médecin-chef de Teladoc Health, dans un communiqué. « Nous nous concentrons sur l’utilisation de l’IA pour réaffirmer et construire la relation médecin-patient à une époque où la technologie fait souvent le contraire. Nous sommes fiers de nous associer à Microsoft et Nuance pour innover. »

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Teladoc et Microsoft ont annoncé leur partenariat pour rationaliser la technologie de télésanté et les processus administratifs en proposant Solo dans l’environnement Microsoft Teams pour les systèmes de santé et les hôpitaux.

La même année, Microsoft a acquis plateforme d’intelligence artificielle conversationnelle et d’intelligence clinique ambiante Nuance dans le cadre d’une transaction en espèces totalisant 19,7 milliards de dollars.

En mars, Nuance Communications de Microsoft a annoncé son outil de documentation clinique, Dragon Ambient eXperience Express, utilisant la dernière version de OpenAI modèle de langage d’intelligence artificielle, GPT-4, lancé plus tôt cette année. L’outil de Nuance s’appuie sur le produit de documentation DAX de l’entreprise, lancé en 2020.

La semaine dernière, un juge fédéral a rejeté un recours collectif en valeurs mobilières déposé en 2022 contre Teladoc Health par l’actionnaire Jeremy Schneider au nom des parties qui ont acheté des actions Teladoc entre février 2021 et juillet 2022.

La poursuite concernait la société de soins virtuels Fusion de 18,5 milliards de dollars avec la plateforme de soins chroniques Livongo, alléguant que ses représentants ont induit les investisseurs en erreur en minimisant les défis auxquels elle était confrontée lors de l’intégration de Livongo. Il a également affirmé que la société avait fait des déclarations trompeuses et « gonflé artificiellement le prix des actions de Teladoc » au cours de ces 17 mois.