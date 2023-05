Teladoc Health et HealthJoy élargissent leur partenariat pour inclure les soins primaires virtuels

Plateforme numérique d’avantages sociaux basée à Chicago HealthJoy étend son partenariat avec le fournisseur de soins virtuels Teladoc Health pour inclure des services de soins primaires virtuels.

HealthJoy offre aux employeurs une navigation sur les avantages ainsi que des services virtuels pour la gestion des soins chroniques, la dermatologie, la santé mentale des adultes et des adolescents, la thérapie musculo-squelettique, les soins d’urgence, la nutrition et l’arrêt du tabac.

Teladoc et HealthJoy ont établi leur partenariat en 2022 pour inclure une option de soins médicaux virtuels dans la plateforme de navigation des soins de HealthJoy. Le partenariat étendu annoncé aujourd’hui intègre pleinement les services de soins primaires virtuels de Teladoc dans les offres de HealthJoy pour les employeurs.

« Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours pour améliorer l’accès aux soins primaires et simplifier la navigation des avantages sociaux afin de faciliter la santé et le bien-être des employés. Nous sommes fiers de nous associer à Teladoc Health pour faire de notre vision une réalité », Justin Holland , PDG et cofondateur de HealthJoy, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

La société privée HealthJoy a marqué 60 millions de dollars en financement de série D en octobre, deux ans seulement après avoir reçu 30 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C. La société a recueilli 12,5 millions de dollars en financement de série B en 2019.

Teladoc, coté en bourse, a connu des difficultés financières l’année dernière, déclarant une perte nette de 13,7 milliards de dollars en 2022, en raison de multiples charges de dépréciation du goodwill hors trésorerie, y compris une charge de 6,6 milliards de dollars liée à son acquisition de la société de gestion des soins chroniques Livongo.

L’entreprise de soins virtuels a licencié environ 300 employés, soit environ 6% de ses effectifs non cliniciens, plus tôt cette année dans le cadre d’un plan de restructuration plus large visant à réduire les coûts d’exploitation.

Le mois dernier, la société a annoncé son Résultats du premier trimestre 2023, montrant une augmentation des revenus de 629,2 millions de dollars par rapport à 565,4 millions de dollars au premier trimestre de 2022, en partie grâce à la croissance de 21% d’une année sur l’autre de sa division de santé mentale directe aux consommateurs BetterHelp.

Teladoc prévoit que ses revenus au deuxième trimestre continueront d’augmenter pour atteindre entre 635 et 660 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit des revenus compris entre 2,58 et 2,68 milliards de dollars.