Tel Aviv : Plus de 140 blessés dans des affrontements entre demandeurs d’asile érythréens et police israélienne | Nouvelles du monde

Plus de 140 personnes ont été blessées lors d’affrontements entre des demandeurs d’asile érythréens et la police israélienne à Tel-Aviv.

Les violences ont éclaté près de l’ambassade érythréenne lorsque les manifestants ont été empêchés d’atteindre le bâtiment avant un événement culturel qui devait s’y dérouler.

Les manifestants ont brisé des voitures et des vitres d’entreprises locales et la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour repousser la foule. Des balles réelles ont également été tirées en l’air par la police.

Les manifestants sont entrés dans la salle où devait avoir lieu la réunion de l’ambassade et l’ont vandalisée.

Les services d’urgence locaux affirment qu’au moins 30 des blessés sont des policiers, tandis qu’un hôpital de Tel Aviv a indiqué que 11 personnes étaient soignées pour des blessures par balle.

Les combats ont repris plus tard dans la journée lorsque partisans et opposants du régime érythréen se sont affrontés.

La police de Tel Aviv a exhorté les habitants locaux à rester à l’écart de la zone pendant qu’ils s’efforcent de rétablir le calme.

Samedi en milieu d’après-midi, la situation semblait sous contrôle.

Bien que la police ait déployé un grand nombre de policiers avant la marche, elle a admis avoir été surprise par l’ampleur de la manifestation.

Des événements similaires organisés par la communauté érythréenne à travers le monde ces dernières semaines ont également donné lieu à des violences.

Les manifestants affirment avoir exhorté la police à annuler l’événement diplomatique en raison de récents incidents de ce type.

Il y a environ 18 000 Érythréens en Israël, et ils sont considérés comme des demandeurs d’asile par le gouvernement en raison de la dictature qui règne dans leur pays.

Mais beaucoup vivent dans de mauvaises conditions et sont constamment menacés d’expulsion.

Un petit pourcentage des demandeurs d’asile seraient des partisans du régime.