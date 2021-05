Tel Aviv, le centre financier animé d’Israël, secoué par la pluie de roquettes

Le bombardement de Tel Aviv a été une tournure dévastatrice des événements pour une métropole animée qui se présente comme la ville de fête sans escale d’Israël sur la Méditerranée et le centre financier du pays. Au cours du week-end, des alertes entrantes et des salves de roquettes ont envoyé des foules de baigneurs courir pour la couverture et fermé de nombreux restaurants et bars célèbres de la ville.

Souvent qualifiée d ‘«État de Tel Aviv», cette ville balnéaire laïque et largement libérale et sa zone métropolitaine ont depuis longtemps la réputation d’être quelque peu détachée des dangers des régions les moins riches et les plus périphériques du pays qui sont proches de ses frontières instables. De nombreux habitants de cette ville de skateboards, de surf et de scooters électriques vivraient dans une bulle hédoniste.

«C’est une sorte d’évasion», a déclaré Sagi Assaraf, 31 ans, ingénieur médical, expliquant l’état d’esprit de Tel Aviv alors qu’il était assis sur la plage avec une bière et des amis dimanche, un jour après qu’ils ont tous dû fuir le même étendue de sable à la recherche d’un abri.

«En fin de compte, ce sont des gens qui veulent juste vivre dans la paix et la tranquillité», a-t-il déclaré, ajoutant: «Les explosions les ont secoués.»

Lui et son ami Ben Levy, 32 ans, un graphiste qui jouait de la guitare, avaient tous deux effectué leur service militaire obligatoire dans des unités de combat et se sont dit imperturbables par les tirs de roquettes.