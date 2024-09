Tekashi 6ix9ine dans un échange houleux devant une boîte de nuit de Miami, en vidéo

Tekashi 6ix9ine était au cœur d’une altercation physique à l’extérieur d’une boîte de nuit de Miami… et TMZ a tout filmé.

L’échange houleux a eu lieu vers 4 heures du matin lundi sur le parking de Coco Miami, avec Tekashi et son entourage en conflit avec un autre équipage… et les tensions étaient élevées.

Les gens qui étaient là disent que Tekashi avait fait la fête avec un groupe de femmes dans la section VIP de Coco avant la bagarre… et il semblait que quelques gars voulaient se battre.

Une vidéo montre Tekashi se faire attaquer à plusieurs reprises à l’extérieur du club. Son équipe le retient… et la bagarre se répand dans la rue avant que 69 ne soit ramené dans sa Rolls-Royce qui l’attend.

La tension est évidente dans la vidéo et on a l’impression d’être dans une poudrière prête à exploser… il y a beaucoup de bousculades, et une femme se fait frapper quand l’un des agresseurs est poussé dans le stand de voiturier, renversant son parapluie.