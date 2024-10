Tekashi 6ix9ine arrêté pour violation de la liberté surveillée

12h45 (heure du Pacifique) — Tekashi 6ix9ine l’avocat de Lance Lazzaro , raconte à TMZ… Tekashi a été informé il y a 2 semaines qu’il avait violé les termes de sa probation. Il a reçu l’ordre de comparaître devant un juge fédéral aujourd’hui à New York… mais il était en retard d’une heure à l’audience – et le juge a envoyé des Marshals américains pour le retrouver.

Lazzaro dit que Tekashi est arrivé tout seul et s’est rendu volontairement.

Lazzaro dit qu’il y a eu 3 violations, selon le gouvernement : Tekashi s’est produit à Las Vegas, Nevada sans l’autorisation de son service de probation… Tekashi a échoué à un test de dépistage de drogues, positif à la méthamphétamine… et n’a pas non plus pris une drogue obligatoire. tester à un autre moment.