Tek Pak se joint à la randonnée à vélo Cal’s Angels du Michigan à St. Charles pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique – Shaw Local

Tek Pak Inc., une entreprise mondiale de solutions de fabrication et d’emballage située dans la région de Fox Valley, s’est associée à Cal’s Angels, une organisation à but non lucratif locale de St. Charles, dans sa quête pour collecter plus d’un million de dollars grâce à sa balade à vélo War on Wheels au profit des patients pédiatriques atteints de cancer dans l’Illinois.

Tek Pak parraine son vice-président de la recherche et du développement, Scott Carter, qui fait partie de l’équipe cycliste WOW de Mackinaw City, Michigan à St. Charles dans le cadre de l’effort de collecte de fonds.

L’équipe de cycle WOW a initialement commencé avec une équipe de trois propriétaires de petites entreprises qui voulaient parcourir 2 499 miles à vélo à travers le pays pour sensibiliser et 2 499 000 $ en fonds pour soutenir la mission d’aider les enfants à combattre le cancer. Cette année, la course a débuté dimanche dans le Michigan et se terminera samedi à Flagship on the Fox à St. Charles.

Chaque dollar amassé pendant la randonnée sera utilisé pour aider les enfants qui luttent contre le cancer en exauçant des vœux, en sensibilisant, en fournissant des soins, des traitements et en finançant la recherche.

“Nous soutenons depuis longtemps les organisations à but non lucratif locales et les autres entreprises de Fox Valley dans le cadre de notre mission de redonner à la communauté”, a déclaré Wendy K. White Eagle, directrice des finances et des services partagés de Tek Pak dans un communiqué de presse de Tek. Pack. «Nous sommes fiers de parrainer Scott pour la course cette année et espérons que notre collaboration avec Cal’s Angels et notre contribution à l’effort de collecte de fonds apporteront espoir et réconfort aux enfants qui luttent pour vaincre le cancer et à leurs familles qui traversent ce difficile voyage avec eux. .”

Ce sera la deuxième fois que Carter participera à une randonnée WOW. Passionné de vélo qui a perdu son père à un jeune âge à cause du cancer, Scott s’est engagé toute sa vie et a la passion de soutenir la recherche pour trouver un remède à tous les cancers.

Il a entendu parler de l’équipe WOW et de Cal’s Angels par l’intermédiaire d’une entreprise locale de St. Charles, Sammy’s Bikes, un partenaire de longue date et partisan de Cal’s Angels. Sammy’s Bikes coordonne fréquemment des randonnées caritatives spéciales pour soutenir l’organisation.

Carter a rejoint l’équipe de Sammy’s Bike pour terminer le trajet de 785 milles dans le but de collecter plus d’un million de dollars lors de l’événement de cette année.

Pour soutenir la course de Carter et faire un don, rendez-vous sur https://bit.ly/WOW4-Scott.

“Le soutien de nos généreux donateurs, partenaires et bénévoles d’entreprises locales de notre communauté comme Tek Pak a été au cœur de notre succès dans le renforcement de notre mission de sensibilisation et de financement de la recherche pour aider les enfants à lutter contre le cancer”, Stacey Wahlberg, président et co -fondateur de Cal’s Angels a déclaré dans le communiqué. « Nous sommes reconnaissants à tous nos commanditaires et participants et nous espérons vivement que la randonnée à vélo de cette année sera un autre succès retentissant. »

Fondée en 2007, Cal’s Angels a recueilli plus de 17 millions de dollars au cours des 15 dernières années. Les efforts de collecte de fonds de l’organisation ont permis d’exaucer plus de 2 000 vœux, de distribuer plus de 125 000 jouets à de jeunes patients atteints de cancer et à leurs familles et d’allouer 1,2 million de dollars en promesses de dons aux hôpitaux de Chicagoland.