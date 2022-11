Tek Pak célèbre l’ouverture d’un nouveau centre de formation à St. Charles – Shaw Local

Tek Pak Inc., une entreprise mondiale de solutions de fabrication et d’emballage située dans la région de Fox Valley, a célébré l’inauguration de son nouveau centre de formation et de son entrepôt à St. Charles le mercredi 2 novembre.

Selon un communiqué de presse, le nouvel emplacement offrira un espace élargi pour la formation de développement de la main-d’œuvre supplémentaire et permettra également à l’entreprise de centraliser son expédition, sa réception et son stockage de matériaux.

Le nouveau centre de formation comprend une salle de classe et un étage de formation où les employés obtiendront une expérience de formation théorique et pratique sur les machines réelles spécifiques à l’industrie de l’emballage, y compris les machines Kiefel qui sont utilisées dans le processus de thermoformage, ainsi que les machines à ruban adhésif. utilisé dans la fabrication d’emballages pour composants électroniques, y compris les micropuces et les semi-conducteurs, indique le communiqué.

Situé sur 23 658 pieds carrés d’espace au 392 38th Street à St. Charles, le bâtiment sera géré par BEI Commercial Real Estate, une société locale de commerce, de courtage et de gestion immobilière au service des clients de la région de Fox Valley depuis plus de 60 ans.