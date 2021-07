Teji Savanier a été le vainqueur du dernier match alors que la France a effectué un retour remarquable pour battre l’Afrique du Sud 4-3 dans les phases de groupes olympiques de football.

Après une première mi-temps vierge, le but de Kobamelo Kodisang a donné l’avantage à l’Afrique du Sud à la 53e minute. André-Pierre Gignac, 35 ans, a égalisé avec son premier but du match quatre minutes plus tard.

Preuve que Makgopa remettait l’Afrique du Sud en tête mais Gignac égalisait à nouveau à 12 minutes de la fin. Teboho Mokoena a ensuite donné l’avantage à l’Afrique du Sud pour la troisième fois à la 81e minute avant que Gignac ne se convertisse du point de penalty à la 86e pour préparer le terrain pour l’explosion tardive de Savanier.

Le milieu de terrain français Teji Savanier (L) a marqué le but vainqueur de son équipe



L’Afrique du Sud a perdu contre le Japon 1-0 pour ouvrir le groupe A jeudi lors de son premier match de groupe, tandis que la France a été battue par le Mexique 4-1 lors de son premier match.

Jouer avec 10 hommes pendant la majeure partie du match, Brésil a tenu le Côte d’Ivoire à un nul 0-0 dans le groupe D.

Christian Kouame de Côte d’Ivoire se bat pour un ballon avec le duo brésilien Richarlison et Claudinho



Les champions olympiques en titre ont été désavantagés tôt lorsque le milieu de terrain d’Aston Villa Douglas Luiz a été expulsé à la 13e minute.

Autre part, Honduras a remporté sa première victoire du tournoi alors que le vainqueur à la 87e minute de Rigoberto Rigas leur a valu la victoire sur Nouvelle-Zélande dans le groupe B, tandis que le défenseur de Lens Facundo Medina a remporté le match Argentine, marquant le seul but de leur victoire 1-0 contre Egypte dans le groupe C.

Facundo Medina marque le but de l’Argentine



« Cette victoire est très bonne pour nous, notamment au niveau du moral », a déclaré l’entraîneur argentin Fernando Batista. « Nous savions que ce serait un match difficile. L’Egypte n’avait pas perdu depuis longtemps. Maintenant, nous devons nous reposer et nous préparer à la meilleure façon de définir le groupe contre l’Espagne. »