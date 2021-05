Tejaswini remporte la manche MQS dans l’épreuve sujette au fusil à 50 m aux championnats d’Europe

L’ancien champion du monde Tejaswini Sawant a dominé jeudi l’épreuve du score minimum de qualification (MQS) de l’épreuve à la carabine à 50 m au Championnat d’Europe de tir à Osijek, en Croatie.

Tejaswini, lors de sa première sortie MQS au championnat, a tiré 622,7 pour terminer devant trois autres compatriotes et six Iraniens, alignés pour la section MQS, où les tireurs s’affrontent pour les scores officiels uniquement et non pour les médailles. La tireuse à la carabine du Maharashtra représentera l’Inde dans l’épreuve féminine du 50 m carabine 3 positions aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, qui sera également sa première sortie aux Jeux quadriennaux.

Parmi trois autres Indiens en lice, le jeune Aishwary Pratap Singh Tomar a terminé deuxième avec un score de 620,3 après 60 tirs. Sanjeev Rajput a tiré 619,7 tandis qu’Anjum Moudgil a tiré 619,2.

Le Norvégien Henrik Larsen a obtenu le meilleur score parmi les habitués et MQS combinés, avec un effort de 628,8. L’épreuve couchée n’est plus une discipline olympique et en tant que telle a également été organisée comme une épreuve ouverte. Les 13 membres de l’équipe olympique indienne de pistolet et de carabine sont en voyage d’entraînement et de compétition en Croatie, d’où ils atteindront directement Tokyo pour les Jeux olympiques.

