Tejaswin Shankar remporte le bronze, la toute première médaille de l’Inde au saut en hauteur masculin

Tejaswin Shankar a remporté le bronze lors de la finale du saut en hauteur masculin aux Jeux du Commonwealth de Birmingham mercredi, la toute première médaille de l’Inde dans la discipline.

Tejaswin Shankar n’a eu aucun mal à franchir 2,5 m et 2,10 m lors des deux premiers sauts. puis 2,19m et 2,22m assez facilement du premier coup. Il n’a cependant pas réussi à franchir 2,25 mais a décroché la médaille de bronze après avoir été plus rapide à sauter 2,22 m contre l’athlète classé quatrième. Il a tenté 2,28 m lors de son dernier saut mais a échoué.

Tejaswin, qui est le détenteur du record national Shankar, avait été ignoré pour les Jeux du Commonwealth mais a obtenu une entrée de dernière minute dans le CWG alors que les organisateurs ont accepté son entrée à la demande de l’Association olympique indienne (IOA), mettant fin à un drame d’un mois. entourant sa participation.

Les organisateurs avaient initialement rejeté l’inscription tardive de Shankar, mais l’AIO a maintenant obtenu la confirmation de la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) et des organisateurs du CWG de Birmingham quant à l’acceptation de son inscription après une réunion d’inscription des délégués (DRM). L’AIO a informé la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) du développement.

L’IOA avait fait une demande aux organisateurs de Birmingham pour l’inclusion tardive de Shankar mais elle a été rejetée le 7 juillet. Cependant, les organisateurs ont fait demi-tour vendredi et ont permis au sauteur en hauteur de Delhi de participer à l’événement quadriennal.

Shankar, qui est rentré des États-Unis où il étudie, va maintenant devoir rapidement obtenir son visa pour pouvoir rejoindre Birmingham à temps.

Shankar avait déposé une requête auprès de la Haute Cour de Delhi contestant la décision de l’AFI de l’exclure de l’équipe, affirmant qu’il avait atteint les directives de qualification de l’AFI en sautant 2,27 m aux championnats NCAA aux États-Unis, où il étudie.

L’Inde a déjà remporté une médaille de bronze en haltérophilie, avec Lovepreet Singh en 109 kg hommes, le bronze en squash simple hommes de Saurav Ghosal et l’argent de Tulika Maan en judo féminin +78 kg et le bronze de l’haltérophile Gurdeep Singh dans la catégorie 109 + kg hommes le jour 6 du CWG 2022.

Le décompte des médailles de l’Inde est maintenant de 17 – cinq d’or, cinq d’argent et sept de bronze.

