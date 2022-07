Tejaswin Shankar participera au CWG après que son entrée ait été autorisée par le CGF à la demande de l’IOA

Le sauteur en hauteur indien Tejaswin Shankar a été autorisé vendredi à participer aux prochains Jeux du Commonwealth après que les organisateurs ont accepté son inscription à la demande de l’Association olympique indienne (IOA), mettant fin à un drame d’un mois entourant sa participation.

Les organisateurs avaient initialement rejeté l’inscription tardive de Shankar, mais l’AIO a maintenant obtenu la confirmation de la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) et des organisateurs du CWG de Birmingham quant à l’acceptation de son inscription après une réunion d’inscription des délégués (DRM).

“L’inscription de M. Tejaswin Shankar a été approuvée par le CGF et en conséquence acceptée par le département des inscriptions sportives des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 pendant le DRM”, a déclaré une communication de l’IOA à l’AFI.

Le quart de mille MV Jilna, qui a été nommé dans l’équipe d’athlétisme indienne initiale de 37 membres en tant que coureur de relais 4×100 m par l’AFI, mais qui s’est ensuite retiré pour s’en tenir à 36 athlètes comme l’attribuait l’IOA, a également été réintégré dans l’équipe.

Les responsables de l’AFI avaient précédemment déclaré à PTI que Jilna serait ramenée à la place de Sekar Dhanalakshmi, qui avait été arrêté pour dopage il y a quelques jours. Dhanalakshmi a été nommé plus tôt pour participer aux relais 100 m et 4×100 m.

Puisque l’accréditation de Shankar et Jilna a déjà été faite, il n’y a eu aucun problème pour que leurs noms soient acceptés. L’inscription définitive des athlètes se fait à la DRM et il est pratiquement impossible d’apporter des modifications par la suite.

Mais, c’était un demi-tour de la part des organisateurs car ils avaient le 7 juillet informé l’IOA que “les remplacements tardifs d’athlètes (LAR) ne seront autorisés à participer qu’aux épreuves dans lesquelles l’athlète d’origine était inscrit”.

“La CGF, en consultation avec la Fédération internationale concernée et la Commission médicale de la CGF, peut approuver le remplacement permanent d’un athlète par un autre athlète éligible uniquement dans le même sport, la même discipline et la ou les mêmes épreuves en cas de circonstances atténuantes/extraordinaires (par exemple, des circonstances médicales , violations des règles antidopage et appels) qui peuvent empêcher la participation d’un athlète à Birmingham 2022 », avaient déclaré les organisateurs du CWG à la demande de l’IOA d’inclure le nom de Shankar.

“Malheureusement, comme cela relève d’une disqualification plutôt que d’une circonstance médicale, cette demande ne pourra pas être approuvée.

« LAR n’est pas un outil de remplacement basé sur la sélection des équipes ».

Shankar, 23 ans, avait adressé une requête à la Haute Cour de Delhi après qu’il n’ait pas été sélectionné pour le CWG malgré l’atteinte de la norme de qualification établie par l’AFI.

La fédération nationale a ensuite déclaré au Delhi HC que Shankar avait été inclus dans l’équipe indienne d’athlétisme à la place du membre de l’équipe de relais 4x400m Arokia Rajiv, qui avait été nommé dans l’équipe d’origine.

Initialement, l’AFI avait demandé à l’AIO d’augmenter son quota pour accueillir plus d’athlètes. L’AIO, à son tour, avait demandé aux organisateurs du CWG à cet égard.

Shankar avait déposé une requête auprès de la Haute Cour de Delhi contestant la décision de l’AFI de l’exclure de l’équipe, affirmant qu’il avait atteint les directives de qualification de l’AFI en sautant 2,27 m aux championnats NCAA aux États-Unis, où il étudie.

