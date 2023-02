Tejaswin Shankar décroche l’or au saut en hauteur à Boston

Le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar a décroché le titre du New Balance Indoor Grand Prix, la réunion d’or du World Athletics Indoor Tour samedi soir.

Le médaillé de bronze du Commonwealth, Tejaswin Shankar, a présenté une performance sans faute jusqu’à sa hauteur gagnante de 2,26 m au saut en hauteur masculin.

Lors de sa première compétition hors de l’université, le joueur de 24 ans, qui a remporté son deuxième titre NCAA pour l’État du Kansas l’année dernière, a franchi 2,14 m, 2,19 m, 2,23 m et 2,26 m lors de ses premières tentatives avant de tenter trois tentatives. -être PB de 2.30m.

Pendant ce temps, au 60 m masculin, le double champion du monde du 200 m Noah Lyles a devancé son compatriote américain de seulement 0,002 avec une performance qui lui a valu le record du monde.

Dans une photo-finish pour séparer leurs courses de 6,51, Lyles a réussi un temps de 6,507 et Bromell de 6,509. Le premier avait été à 0,01 de son PB de 6,55 lors de la victoire de sa manche.

Dans sa toute première course de 60 m, la détentrice du record du monde du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone (UAS) a réussi un temps de 7,33 pour terminer cinquième de la première manche et rater la finale par 0,01. La championne du monde du 200 m, Shericka Jackson, de la Jamaïque, testait également sa vitesse à Boston et a couru 7,34, terminant cinquième de sa propre course.

