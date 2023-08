Tejaswi Prakash et Karan Kundrra sont-ils déjà mariés ? Le consul général d’Israël à Mumbai appelle l’actrice « l’épouse de Karan »

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash forment une paire adorable. Leur histoire d’amour a commencé à partir du moment où ils se sont rencontrés à Big Bos 15. C’était un lien organique qui a commencé par une simple amitié et plus tard nous les avons vus se rapprocher. À ce jour, les deux vont fort et c’est assez étonnant de les voir ensemble. Plus tôt, il y avait eu des rapports selon lesquels les deux prévoyaient de se marier.

Cependant, aucune nouvelle de leur mariage n’est sortie et même eux n’ont rien dit sur la prochaine étape de leur relation. Mais les événements récents nous ont amenés à nous demander s’ils sont déjà mariés.

Oui, Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ont récemment rencontré Kobbi Shoshani, le consul général d’Israël à Mumbai. Le consul général s’est rendu sur Instagram pour partager la photo avec Tejasswi Prakash et Karan Kundrra.

Karan et Tejasswi sont mariés ?

Cependant, c’est sa légende qui a attiré toute l’attention. Le consul général d’Israël s’est adressé à Tejasswi comme «l’épouse de Karan». La légende disait : « Karan Kundra est un acteur bien-aimé et aussi un gentleman. Tellement heureux de rencontrer son épouse Tejasswi Prakash. »

Karan a réagi au message et a écrit : « Merci de nous avoir invités chez vous ! Nous nous sommes sentis comme une famille. » Regarde:

Postez cette photo et la légende a été partagée, les fans sont devenus fous et ont commencé à commenter la photo. Ils étaient heureux de savoir que Tejasswi et Karan étaient mariés et espéraient que c’était vrai. L’un des utilisateurs a écrit : « A tous ceux qui prétendent qu’elle n’est pas sa femme… n’étant pas les porte-drapeaux de l’individualité, les hommes ne sont pas assez importants pour même connaître leur état civil… peut-être sont-ils mariés ?… n la plupart surtout, l’hôte est une connaissance de Karan, elle y est donc allée en tant que partenaire… pas sur la base de son CV… alors détendez-vous ! »

Un autre utilisateur a écrit : « @kobbi.shoshani uuuf u a appelé son épouse #TejRan beaucoup d’amour de la part des fans de #Tejasswiprakash #tejatroops »

Façade professionnelle

Sur le front du travail, Karan Kundrra a été vu pour la dernière fois en Tere Ishq Mein Ghayal en face de Reem Shaikh et Gashmeer Mahajani. Tejasswi Prakash a récemment terminé son émission, Naagín 6.