Tejasswi Prakash, Shehnaaz Gill, Ayesha Singh et plus: Rencontrez les TOP TV Instagrammers de la semaine

C’est dimanche, le moment où l’on jette un œil aux publications Instagram qui nous ont fait tomber un peu plus amoureux de nos stars de la télé. Nous devons rendre hommage à ces incroyables célébrités qui, malgré leurs horaires chargés, divertissent également leurs fans sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui nous avons Tejaswi Prakash à Shehnaaz Gill, Ayesha Singh et plus sur la liste. Rencontrons les instagrammeurs TV de la semaine.

Nakuul Mehta

La star de Bade Achhe Lagte Hain 2, Nakuul Mehta, a partagé une vidéo très amusante après la défaite de l’équipe indienne de cricket en demi-finale contre l’Angleterre. Nakuul est connu pour ces messages amusants et pleins d’esprit.

Shehnaaz Gill

Oh boy, la magnifique beauté de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, va loin. L’actrice a assisté à divers événements organisés dans la ville la semaine dernière, ressemblant à une bombe !

Tejaswi Prakash

Tejasswi Prakash est un gaffeur dans la vraie vie. Nous avons cette fois la vidéo reel de l’actrice avec Karan Kundrra. Les deux goofballs ont sauté sur l’une des bobines de tendance.

Aïcha Singh

La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ayesha Singh, a partagé une adorable vidéo de danse. Ayesha a été vue avec Kenil Sanghvi en train de groover sur la chanson I love you bol daal.

Anita Hassanandani

La beauté de Yeh Hai Mohabbatein, Anita Hassanandani, a récemment partagé une vidéo de sa transformation après la grossesse. Il est devenu viral comme une traînée de poudre. Anita est une source d’inspiration.

Niti Taylor

Niti Taylor est une mignonne. La candidate de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a récemment fêté son anniversaire et a partagé une bobine amusante des décors.

Anouchka Sen

Anushka Sen tourne pour son projet sud-coréen à Séoul. L’actrice a partagé une bobine de Kala Chashmah avec ses copains SK. Vérifiez le ici:

Ankita Lokhande

Ankita Lokhande a partagé beaucoup de photos avec son mari Vicky Jain. Les deux mettent le feu aux écrans juste avec leur chimie. Découvrez la nouvelle bobine de leurs photos de baignoire ici:

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine cette fois.