Tejaswi Prakash et Karan Kundra sont éperdument amoureux l’un de l’autre. Les stars se sont rencontrées dans la maison de Bigg Boss 15 et depuis lors, elles sont ensemble. D’amis à amoureux, les fans ont pu voir le parcours amoureux de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra. Ils sont maintenant connus sous le nom de TejRan. Pour le plus grand plaisir de leurs fans, le couple informatique de l’industrie de la télévision ne laisse aucune possibilité de faire pâlir leurs fans sur leur chimie. Tejasswi Prakash et Karan Kundrra sont récemment apparus sur Entertainment Ki Raat Housefull et étaient leurs meilleurs meilleurs. Ils ont passé le test de compatibilité et Tejasswi a révélé quand Karan Kundrra a dit Je t’aime pour la première fois.

Tejasswi Prakash et Karan Kundrra devaient écrire la réponse puis la montrer au public. Tous deux ont écrit que c’était à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 15, au bord de la piscine, sur la chaise tandis que Tejasswi Prakash était vêtu de vêtements de sport. Maintenant, les internautes ont déterré une vieille vidéo de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra du Bigg Boss 15 correspondant à la description et spéculent que c’est à ce moment-là que KK a dit Je t’aime à Tejasswi. Dans la vidéo, Nishant Bhat déclame contre les colocataires tandis que Tejasswi et Karan Kundrra se serrent dans les bras.

Découvrez la vidéo de Tejasswi Prakash et Karan Kundrra ci-dessous :

Le temps de plaisir de Tejasswi Prakash-Karan Kundrra dans l’émission

Dans l'émission lors du test de compatibilité, Tejasswi Prakash et Karan Kundrra ont également été interrogés sur leur premier jour. On a demandé à Karan d'écrire la couleur de la robe que portait Tejasswi et il a répondu correctement. Au cours d'une tâche amusante, Tejasswi a également partagé que Karan craignait qu'elle ne passe pas de temps avec lui, mais chaque fois qu'elle le faisait, il était occupé à regarder des vidéos sur son téléphone. Karan a déclaré que Tejasswi met beaucoup de temps à se préparer.