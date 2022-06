Tejasswi Prakash groove avec sa mère et la mère de son beau Karan Kundrra dans une bobine virale, l’acteur réagit

Tejasswi Prakash et Karan Kundrra sont salués comme les amoureux éternels de la télé. De Bollywood à la télévision, leur saga amoureuse n’est un mystère pour aucun artiste. Les PDA des acteurs et les repérages fréquents nous rappellent pourquoi ils sont le “couple le plus sexy” de la ville.

Maintenant, Tejasswi a de nouveau pris d’assaut Internet, et non en publiant un moment d’elle avec Kundrra. Mais elle a posté une bobine où elle, sa mère et sa future belle-mère alias la mère de Karan se brouillent ensemble. Oui, l’actrice de Naagin 6 a posté une bobine dans laquelle les trois jolies dames sont à l’intérieur d’une voiture, mettant leurs lunettes de protection en train de groover sur une chanson entraînante. Tejasswi ressemblait à une poupée, mais les seniors lui ont enlevé la vedette. Les mères de Karan et Tejasswi étaient trop mignonnes pour être manipulées. L’actrice a posté cette bobine avec la légende qui dit : “Mes mamans sont plus dopes que les vôtres.”

Voici la bobine





Dès que Tejasswi a posté la vidéo, son beau Karan a été parmi les premiers à commenter la bobine. Les mots de Karan pouvaient être entendus, alors qu’il écrivait : “Mon dieu un jour je te laisse avec les mères et tu fais ça (rire emoji)” D’autres fans de l’actrice lui ont également témoigné de l’amour. Un utilisateur a affirmé : “J’ai adoré ça… Quel bonheur de vous voir trois dans un même cadre.” Un autre utilisateur a affirmé : “Awwwieee cette bobine est super mignonne… ce lien est précieux.” L’un des utilisateurs a affirmé: “Cela casse définitivement Internet.” Un internaute a ajouté : “ÇA DOIT ÊTRE LE MEILLEUR JUSQU’À LA DATE.” Un autre internaute a ajouté : “Meilleur duo mère-fille… et belle-mère-belle-fille.” Côté travail, Karan accueille actuellement Dance Deewane Juniors, et Tejasswi impressionne ses fans avec la série surnaturelle d’Ekta Kapoor, Naagin 6.