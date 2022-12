Tejasswi Prakash et Karan Kundrra font visiter leur nid d’amour à Dubaï

Karan Kundrra et Tejasswi Prakash ont fait les gros titres de leur relation après leur passage dans Bigg Boss 15. Le duo donne souvent des objectifs de couple à leurs fans avec leurs photos et vidéos pâteuses sur les réseaux sociaux. Cette fois, les tourtereaux ont été vus en train de visiter leur luxueux nid d’amour qu’ils ont récemment acheté ensemble à Dubaï.

Dans la vidéo, Tejasswi et Karan peuvent être vus vêtus de tenues blanches coordonnées. Elle a légendé la vidéo : “Bienvenue dans notre nouvelle maison à Dubaï ! Nous sommes si heureux d’annoncer que Karan et moi avons investi dans la maison de nos rêves avec @danubeproperties ! C’est un appartement luxueux au cœur de Dubaï et le meilleur, c’est qu’il est entièrement meublé donc tout ce que nous avons à faire est de faire nos valises et d’emménager à chaque fois que nous venons à Dubaï !”

L’appartement luxueux entièrement meublé dispose d’œuvres d’art, de luminaires et de meubles contemporains. Il dispose également d’une piscine privée sur leur balcon et leur chambre a été réalisée dans une palette sur le thème du blanc. Le couple a été vu en train de passer un bon moment à explorer leur nouvel endroit et ils avaient l’air heureux ensemble.

Karan et Tejasswi se sont rencontrés sur les plateaux de Bigg Boss 15 et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Ils sont souvent interrogés sur leurs projets de mariage, cependant, tous les deux disent qu’ils sont assez occupés par leur travail et une fois qu’ils auront décidé de franchir le pas, ils le feront savoir à tout le monde.

Sur le plan professionnel, Tejasswi est devenue familiale avec son rôle de Pratha dans l’émission surnaturelle d’Ekta Kapoor Naagin 6. Auparavant, elle a été vue dans Sanskaar Dharohar Apnon Ki, Khatron Ke Khiladi 10, Pehredaar Piya Ki et bien d’autres émissions. Elle a également fait ses débuts dans le cinéma marathi avec le film Mann Kasturi Re.

Alors que Karan est un visage bien connu de l’industrie du divertissement et est connu pour ses rôles dans Dil Hi Toh Hai, Kitani Mohabbat Hai, il a également animé l’émission de télé-réalité Dance Deewane Juniors et est apparu en tant que geôlier dans l’actrice de Bollywood, Kangana Ranaut. émission de télé-réalité Lock Upp.