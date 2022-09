Tejasswi Prakash et Karan Kundrra se sont rencontrés dans Bigg Boss 15. Les stars se sont connectées, ont commencé comme amis et sont tombées amoureuses l’une de l’autre. L’actrice a remporté Bigg Boss 15 et a ensuite commencé à travailler dans Naagin 6 d’Ekta Kapoor. Karan Kundrra est devenu un animateur à succès pour Lock Upp et d’autres émissions de téléréalité. Mais leur amour est resté intact. Ils forment actuellement le couple informatique de l’industrie de la télévision. Les fans adorent leur très cher TejRan et c’est récemment que les rumeurs de leurs fiançailles se sont propagées comme une traînée de poudre.

Entertainment News : Tejasswi Prakash et Karan Kundrra sont-ils fiancés ?

Tejasswi Prakash a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux affichant une énorme bague en diamant. C’était une publicité pour une marque de bijoux. Mais les fans n’ont pas tardé à conclure que Tejasswi Prakash et Karan Kundrra étaient fiancés. C’est devenu tellement viral que Karan Kundrra a également dû intervenir et clarifier. Il a commenté la vidéo de Tejasswi que son message a cassé son WhatsApp et qu’il ne s’agit que d’une publicité. Maintenant, à Etimes, l’actrice de Naagin 6 a rompu son silence. Elle a déclaré qu’ils ne sont pas fiancés et que cela arrivera en temps voulu.

Tejasswi Prakash a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire privée et qu’elle n’aimerait pas trop en discuter. Elle a exprimé sa joie que sa famille et la famille de Karan Kundrra les aient bénis avec beaucoup d’amour et d’affection. Depuis longtemps, les fans de Karan Kundrra et Tejasswi Prakash attendent de connaître leurs projets de mariage. En fait, lorsque Karan a investi dans une propriété immobilière à Mumbai, la rumeur disait que les préparatifs du mariage avaient déjà commencé. Après Bigg Boss 15, la famille de Karan Kundrra avait rendu visite à la famille de Tejasswi Prakash. Ils sont sortis avec Tikkas et on supposait que leur cérémonie roka était terminée. Eh bien, bien sûr, les fans veulent désespérément que ceux-ci se marient dès que possible.