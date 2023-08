Tejasswi Prakash dit merci après que paps lui ait souhaité sur Nag Panchami, regardez une vidéo hilarante

La réaction hilarante de Tejasswi Prakash après que paps lui ait souhaité Happy Nag Panchami devient virale.

À l’occasion de Nag Panchami, paps a souhaité Tejasswi Prakash qui était l’actrice principale de l’émission populaire Naagin. La vidéo de sa réaction hilarante devient virale sur les réseaux sociaux. Après avoir été souhaitée, elle a d’abord dit « merci ».

Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende, « elle vient de dire merci d’abord. » Les internautes trouvent sa réaction « mignonne ». L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Hayeee meri naagin ». Le second a dit : « Happy Naag panchami Teja. » Le troisième a dit « mignon ». Le quatrième a dit: « Elle est tellement mignonne. » Le cinquième a dit: « C’est Naagin. »

Regarder la vidéo:





Plus tôt en janvier de cette année, le producteur de la série Naagin, Ekta Kapoor, a confirmé que Naagin 6 se terminerait bientôt. S’adressant à son Instagram le jeudi 12 janvier, elle a partagé la toute première promo de l’émission et a écrit : « Alors que nous présentons une nouvelle émission de week-end folklorique… Il est temps de dire au revoir à mon émission préférée dans la plus grande franchise folklorique indienne #naagin6 ! Cette saison a marqué le retour (de la franchise et) a trouvé sa place avec les saisons 1 et 3 ! Merci pour tout l’amour et maintenant pour la prochaine….JAI MATA DI ! PS à la fête d’équipe zaroor hogi (La fête aura certainement lieu ) ».

Outre Tejasswi et Simba, Naagin 6 a également présenté Mahekk Chahal, Sudha Chandran et Urvashi Dholakia dans les rôles principaux. Pratik Sehajpal, qui a perdu contre Tejasswi lors de la grande finale de Bigg Boss 15, est également entré plus tard dans la série en tant que membre de la distribution. L’annonce de Tejasswi à la tête de Naagin 6 a été annoncée lors de la finale de Bigg Boss 15.

Tejasswi a remporté la quinzième saison de l’émission de télé-réalité avec un prix en espèces de Rs 40 lakh et le trophée tant convoité Bigg Boss. Cependant, le plus gros prix semble être l’opportunité d’essayer le rôle principal dans l’émission produite par la reine de l’industrie télévisuelle, Ekta Kapoor sous sa bannière Balaji Telefilms.