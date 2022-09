Il semble que Tejasswi Prakash ait déjà commencé à se préparer pour son mariage de rêve avec son petit ami Karan Kundrra, et elle a déjà trouvé son hymne de mariage. Prakash a partagé une bobine et a recréé la chanson populaire Teri Meri Kahani d’Ananya Birla.

Dans la chanson, Tejasswi est vu dans la tenue d’une mariée, portant un bracelet, de lourdes boucles d’oreilles, mettant du mang tika, prenant odhni et apparaissant comme le parfait Dulhan. Tejasswi a partagé la vidéo et a déclaré qu’elle avait trouvé son hymne de mariage. Elle a également déclaré qu’elle imagine Karan pendant la chanson. Tejasswi a écrit : “J’adore vraiment cette chanson et ta voix @ananyabirla ! J’ai trouvé mon nouvel hymne de mariage (coeur emoji). Cette chanson me fait penser à toi @kkundrra #terimerikahani.”

Voici la bobine







Dès que Tejasswi a posté la bobine, elle est devenue virale en un rien de temps. Les fans de TejRan en deviennent gaga, et ils attendent le grand jour. Un utilisateur a écrit : “Aphsara ho tum ya koi pari…meri jaan ceci vous décrit.” Un autre utilisateur a écrit : “Shehar sajado yaaro, mehfil mein khud jannat aayi hai.” Un internaute a écrit : “Il ne fait aucun doute que vous feriez une belle mariée.” Un autre internaute a écrit : “Bien sûr, après avoir vu cela, mon esprit est tombé sur #tejran.” L’un des utilisateurs a écrit : “Ho kya rha hai kbhi engagement kbhi bridal look.”

Dans la maison Bigg Boss 15, Tejaswi Prakash et Karan Kundrra ont d’abord eu une relation amoureuse. Depuis la conclusion de l’émission de téléréalité, leur relation a souvent fait la une des journaux. De nombreuses rumeurs ont également circulé concernant leur union, mais Teja et Karan ont insisté pour que le mariage ait lieu au moment opportun. Dans une vidéo récente qui est devenue populaire sur les réseaux sociaux, on peut voir Tejaswi et Karan s’embrasser alors qu’ils montent sur un escalator. Teja descend et Karan monte sur l’escalator alors qu’ils se bouchent les lèvres.