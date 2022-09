Récemment, Tejasswi Prakash a posté une photo où elle montre fièrement une bague solitaire à la main. La star de Naagin 6 a légendé la photo en disant “Grand jour” et ses fans sont devenus fous. La majorité de ses fans pensaient que Tejasswi avait annoncé ses fiançailles avec son petit ami Karan Kundrra.

Cependant, le message était une collaboration rémunérée, et Tejasswi l’a également mentionné dans sa légende. Néanmoins, Tejasswi et Karan ont reçu de nombreux souhaits, ce qui a conduit ce dernier à le signaler au premier. Dans son message, Karan a écrit : “Bébé, tu as cassé mon WhatsApp… c’est un #Ad nincompoops.”

Plus tard, Tejasswi a parlé de leurs fiançailles avec Bombay Times et a déclaré: “Vous devriez demander à Karan quand ont lieu les fiançailles.” Tejasswi a en outre ajouté qu’elle ne souhaitait pas commenter s’ils étaient prêts pour un engagement, car il s’agit d’une affaire privée. “cela arrivera au bon moment quand c’est destiné à arriver.” a déclaré Tejasswi. L’actrice a ajouté : “Karan et ma famille nous ont donné leur amour et leurs bénédictions et nous sommes tous très heureux.”

Le mois d’août dernier, une vidéo est devenue populaire sur les réseaux sociaux, on peut voir Tejaswi et Karan s’embrasser alors qu’ils montent sur un escalator. Teja descend et Karan monte sur l’escalator alors qu’ils se bouchent les lèvres. “Abhi hamari maaye kaise réagit karegi pata nahi.”

Il ne fait aucun doute que Karan Kundrra-Tejasswi Prakash, connu sous le nom de #TejRan, et Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill, connu sous le nom de #SidNaaz, sont les deux couples les plus populaires de l’histoire de l’émission de téléréalité animée par Salman Khan Bigg Boss. La popularité des deux couples est souvent comparée sur les réseaux sociaux.

Réagissant aux discussions constantes sur les deux couples, Karan a déclaré dans une récente interview qu’il trouvait cela “stupide” et a déclaré qu’après sa mort soudaine l’année dernière, les gens devraient rendre hommage à Sidharth Shukla et ne pas faire de telles comparaisons par respect pour le Acteur de Balika Vadhu.