Tejasswi Prakash à Tina Datta : le TOP 10 des actrices de télévision suit la tendance sans soutien-gorge

Les week-ends Ka Vaars sont toujours divertissants. Salman Khan a les meilleures réactions aux événements qui se sont déroulés au cours de la semaine à l'intérieur de la maison. Ce week-end Ka Vaar n'est pas différent. Il est de retour avec le bulletin des candidats rempli de notes négatives. Dans l'épisode d'hier, nous avons vu Salman Khan parler de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Guptac'est le combat. Il leur a demandé de jouer individuellement à l'intérieur de la grande maison et ils travaillent mieux quand ils ne sont pas en équipe. Aujourd'hui, Salman Khan va réprimander Archana Gautam.

Archana Gautam sur la cible de Salman Khan

Archana Gautam est un concurrent qui a fait des commentaires désagréables contre tous les concurrents de la maison. Des railleries au langage imprudent – Archana Gautam est toujours vue en train de se battre avec quelqu’un ou l’autre. Au cours de la tâche de capitainerie, Archana Gautam s’est battue avec Sumbul Touqeer Khan. Elle a ensuite commenté son apparence et a déclaré qu’elle n’avait pas le visage pour être une “Rani”. Cela ne s’est pas bien passé avec beaucoup, y compris Salman Khan.

L’hôte entre dans une discussion avec Archana Gautam et déclare qu’elle vole trop haut avec son attitude. Prenant le parti de Sumbul Touqeer, il dit que toute la nation la connaît, elle et son visage. Il lui demande même ce qu’elle pense d’elle-même. Plus tard, il révèle également qu’elle a commenté l’apparence de Shalin Bhanot et a dit qu’il ressemblait à un chien. Bien que Shalin essaie de l’interrompre, Salman Khan lui demande de rester fermé.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous verrons également des fans inconditionnels de la série prendre le cas des candidats. L’un des fans demandera à Shalin Bhanot pourquoi il continue de courir derrière Tina Datta. Il a dit qu’il n’avait besoin de la validation de personne. Tina Datta dit alors qu’elle prendra ses distances avec lui et Salman Khan la défie de le faire.

