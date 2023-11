Tejashwi Yadav défend la remarque bizarre du patron

NItish Kumar a fait ces remarques tout en expliquant la baisse du taux de fécondité du Bihar.

Les commentaires bizarres du ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, sur le rôle de l’éducation des femmes dans le contrôle de la population, ont été défendus par son adjoint, Tejashwi Yadav. Son patron, a affirmé M. Yadav, parlait de l’éducation sexuelle enseignée dans les écoles et ses commentaires ne doivent pas être mal interprétés.

S’exprimant devant l’Assemblée de l’État au sujet de l’éducation des femmes, le Ministre en chef a utilisé un langage qui a été qualifié de « vulgaire » et désobligeant. L’opposition BJP l’a qualifié de « vulgaire ».

Le ministre en chef a fait ces remarques tout en expliquant pourquoi le taux de fécondité du Bihar est passé de 4,2 à 2,9 pour cent.

“Permettez-moi de clarifier quelque chose”, a déclaré Tejashwi Yadav peu après que la vidéo de ses commentaires ait été largement diffusée et sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux.

“Tout ce que disait le Ministre en chef concernait l’éducation sexuelle. Les gens hésitent sur ce sujet, mais cela est enseigné dans les écoles – en sciences, en biologie. Les enfants apprennent cela. Il a dit ce qui doit être fait pratiquement pour contrôler la population. Ceci ne doit pas être considéré de manière erronée, mais comme une éducation sexuelle”, a déclaré plus tard le vice-ministre en chef aux journalistes.

M. Kumar a fait l’objet de sévères attaques de la part du BJP, qui l’a qualifié de leader politique le plus vulgaire.

“La politique indienne n’a pas vu un leader aussi vulgaire que Nitish Babu. Son esprit est infesté par les vers des films pour adultes de qualité “B”. Ses commentaires à double sens devraient être interdits. Il semble qu’il ait été profondément influencé par la compagnie qu’il entretient, ” lire une traduction approximative de son message en hindi sur X, anciennement Twitter.

“Nitish Kumar a terni la dignité et le décorum de la démocratie. Sa déclaration est comme un fainéant au bord de la route et est anti-femmes… Il est très honteux de faire une telle déclaration à l’Assemblée. Il semble qu’il souffre d’une maladie mentale. Il devrait démissionner. et consultez immédiatement un médecin”, a déclaré le ministre de l’Union Ashwini Kumar Choubey dans une déclaration vidéo publiée sur X.

La Commission nationale pour les femmes a exigé que le Ministre en chef présente des excuses.

“La Commission nationale pour les femmes condamne avec véhémence les récentes déclarations faites par Nitish Kumar dans le Vidhan Sabha concernant la fertilité et l’éducation des femmes et leur lien avec la population du pays”, a publié la Commission sur X.

“De telles remarques sont non seulement régressives, mais aussi extrêmement insensibles aux droits et aux choix des femmes. Le ministre en chef du Bihar devrait présenter des excuses aux femmes de tout le pays pour ces remarques profondément offensantes”, ajoute le texte.