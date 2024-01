Tejashwi Yadav au milieu du buzz sur le commutateur de Nitish Kumar

Patna :

Au milieu des spéculations selon lesquelles la grande alliance au Bihar pourrait s’effondrer après le retrait du ministre en chef Nitish Kumar de son Janata Dal (United), les dirigeants du Rashtriya Janata Dal (RJD) se sont réunis samedi au domicile de Rabri Devi à Patna pour une réunion d’urgence convoquée par le chef adjoint. le ministre Tejashwi Yadav.

Outre Lalu Prasad et son épouse Rabri Devi, ancienne ministre en chef, la réunion a réuni de hauts dirigeants, notamment des membres de la législature de l’État.

Selon des sources, Tejashwi Yadav a déclaré aux dirigeants du parti présents à la réunion que le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, était “respectable”, mais qu’il y avait de nombreux facteurs qui n’étaient pas sous son “contrôle”.

“CM Nitish Kumar était et est respectable. Beaucoup de choses ne sont pas sous son contrôle (Nitish Kumar). Les alliés du RJD dans le ‘Mahagathbandhan’ ont toujours respecté le ministre en chef…”, a déclaré Tejashwi Yadav cité par les sources.

Les sources ont ajouté que Tejashwi avait également fait allusion à de nombreux développements inattendus dans l’État.

“Le Ministre en chef avait l’habitude de s’asseoir avec moi sur scène et de demander : ” Qu’y avait-il au Bihar avant 2005 ? ” Je n’ai jamais réagi… Aujourd’hui, plus de gens sont avec nous. Ce qui restait inachevé en deux décennies, nous avons réussi à le récupérer. cela s’est fait dans un court laps de temps – qu’il s’agisse d’emplois, de recensement des castes, d’augmentation des réservations, etc.Bihar mein abhi khel hona baki hain” (Le jeu n’a pas encore commencé au Bihar), aurait déclaré Yadav.

Notamment, le RJD est le plus grand partenaire de l’alliance du « Mahagathbandhan », qui comprend le Congrès et trois partis de gauche, et il lui manque huit membres pour obtenir la majorité à l’Assemblée en cas de retrait du JD(U) de Kumar.

Dans l’Assemblée du Bihar qui compte 243 membres, le RJD compte 79 députés ; suivi par les 78 du BJP ; les 45 du JD(U), les 19 du Congrès, les 12 du CPI (ML), deux de chacun du CPI(M) et du CPI, les quatre sièges de l’Hindustani Awam Morcha (laïc) et celui de l’AIMIM, plus un législateur indépendant.

Avec les récents rapports selon lesquels le CM du Bihar est sur le point de changer d’allégeance, l’unité de l’Alliance nationale indienne pour le développement inclusif (INDE) – le bloc d’opposition de 28 partis, formé pour affronter le gouvernement central dirigé par le BJP – semble être en place. péril.

Nitish Kumar avait, après s’être séparé du BJP en 2022, pris l’initiative d’unir toutes les forces d’opposition pour affronter conjointement le Premier ministre Narendra Modi et le parti au pouvoir lors des élections nationales.

