Tejashwi, Lalu et Rabri nommés dans la feuille d’accusation CBI dans l’escroquerie Land-For-Jobs

Dans un revers majeur pour le Rashtriya Janata Dal (RJD), la CBI a déposé un acte d’accusation contre le vice-ministre en chef du Bihar Tejashwi Yadav et ses parents et anciens ministres en chef Lalu Yadav et Rabri Devi dans l’escroquerie des terres contre des emplois.

Tejashwi et Lalu Yadav ont été à l’avant-garde des efforts pour unir l’opposition et ont joué un rôle clé dans l’organisation de la méga rencontre de 16 partis d’opposition qui s’est tenue à Patna le 23 juin.

L’escroquerie terre-contre-emploi implique que des personnes auraient été embauchées dans les chemins de fer indiens de 2004 à 2009 – lorsque Lalu Yadav était ministre des chemins de fer – en échange de parcelles de terrain offertes ou vendues à bas prix à la famille Yadav.

Lalu Yadav et Rabri Devi avaient été interrogés par la CBI dans le cadre de l’affaire en mars. Le couple et leur fille Misa Bharti avaient également été nommés dans un acte d’accusation antérieur déposé dans l’affaire l’année dernière.

L’agence de presse PTI a rapporté que la nouvelle fiche d’accusation a été déposée sur la base de documents et de preuves apparus après la soumission de la première fiche d’accusation. La CBI a également nommé AK Infosystems et plusieurs intermédiaires dans l’affaire, selon le rapport.