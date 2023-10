Kangana Ranautc’est Téjas a été libéré et il reçoit une réponse magique. Les fans deviennent gagas de sa performance et le qualifient de meilleur film en carrière. Kangana est un plaisir à regarder en tant qu’officier de l’Air Force, et elle se révèle être l’actrice la plus polyvalente de son temps. Téjas est riche en patriotisme, et les fans adorent la ligne de vêtements et la qualifient d’incontournable. Tejas raconte l’histoire d’une dame de l’Air Force prête à donner sa vie pour protéger son pays. Kangana Ranaut correspond parfaitement au rôle. C’est définitivement une pause pour Kangana Ranaut de recevoir des critiques positives pour Téjas après avoir fait face à des échecs consécutifs au box-office. La dernière sortie de Kangana Ranaut date de Chandramukhi 2 avec Raghava Laurentet le film a bien fonctionné au box-office mais n’a pas atteint le club des 100 crores en Inde et a été qualifié d’artiste moyen au box-office.

Les critiques publiques pour ????? sont enfin sortis & c’est hautement ?????????. C’est réconfortant de voir la réaction du public face à ce film très attendu. #Tejas #TejasRevue #KanganaRanaut @KanganaTeam @sarveshmewara1 @RSVPMovies pic.twitter.com/eBK7EZ5h87 Rahul Chauhan (@RahulCh9290) 27 octobre 2023

#TejasRevue – Patriote Le scénario est bon et la performance de #KanganaRanaut est à la hauteur, la réalisation, l’émotion, le patriotisme et le jeu de tous les acteurs sont tout simplement géniaux. Chapeau bas #SarveshMewara #Tejas #TejasRevue #KanganaRanaut pic.twitter.com/MVOSdNx39M ? ? ? (@filmy45539) 27 octobre 2023

Et encore une chose , #Tejas Le visuel est délicieux et CGI est très beau. Le casting de soutien est l’épine dorsale de #Tejas film et dialogue de #KanganaRanaut est littéralement la chair de poule. A ne pas manquer, un incontournable #TejasRevue #KanganaRanaut #Tejas pic.twitter.com/cewxUn45nY ? ? ? (@filmy45539) 27 octobre 2023

Et maintenant tous les yeux sont rivés Téjas, et selon Sacnilk, Tejas n’a gagné que 0,5 crore au box-office le jour de sa sortie. Seul le temps pourra nous dire si Kangana Ranaut réussira ou non le test du box-office avec des numéros volants cette fois. Elle a conquis le cœur du public avec Tejas. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.